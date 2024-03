¿Shakira dará concierto gratuito en Colombia? La teoría viral que emociona a sus seguidores

Hace unos pocos días, Shakira sorprendió con un concierto gratuito en uno de los sitios más emblemáticos de Estados Unidos, el Times Square de Nueva York, como parte de la promoción de su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran.

El éxito de esta presentación, que contó con un lleno total, demostró el alto lugar que ocupa la cantante en la industrial de la música a nivel mundial, pues sus seguidores no pararon de aplaudir sus producciones musicales, mientras cantaban cada una de sus canciones.

¿Habrá más conciertos gratuitos por parte de Shakira?

“¡Hola, New York! Wow, esto es increíble, absolutamente loco. Qué increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum Las mujeres ya no lloran”, este fue el saludo de Shakira a los asistentes a su presentación en la ciudad de Nueva York.