Shakira rompe récords con ‘Las mujeres no lloran’. Estos son los impresionantes números

Shakira cosecha los éxitos de su nuevo álbum de manera muy temprana. Las Mujeres Ya No Lloran, ya tiene más de 10 mil millones de streams, convirtiéndose en el álbum con más reproducciones del 2024.

“Ya liderando las listas alrededor del mundo, Las Mujeres Ya No Lloran marca el primer álbum de Shakira en siete años y es un testimonio de su resiliencia y fuerza, a sí como del poder de la música para transformar incluso las experiencias más difíciles en momentos preciosos”, señala un comunicado compartido por la artista.

“¡Hola, New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Qué increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum: Las mujeres ya no lloran”, dijo ella.