Shakira sorprendió a sus seguidores con concierto gratuito en Times Square; los dejó boquiabiertos

Han pasado cuatro días desde que se dio el lanzamiento oficial de su más reciente álbum discográfico , Las mujeres ya no lloran o LMYNL , el cual tiene canciones que ya han salido al aire y sencillos inéditos que han logrado conquistar a su público, tanto latino como en el mundo entero.

Shakira sorprendió a sus fanáticos en Nueva York con concierto gratis

| Foto: YouTube The Tonight Show Starring Jim

La colombiana habló de su proceso personal y del impacto del nuevo álbum en su vida. | Foto: YouTube The Tonight Show Starring Jim

En el escenario de la famosa calle neoyorkina, la cantante colombiana abrió el especial momento con su icónica canción Hips don’t lie, y además, no perdió ni un solo momento, pues aprovechó para agradecer a sus fanáticos por llegar a su encuentro.

“¡Hola, New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Qué increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum: Las mujeres ya no lloran”, aseguró.