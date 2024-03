Shakira habló en exclusiva con SEMANA: su separación, su dolor, sus hijos, su padre, y Colombia. “Un grito de guerra para todas las mujeres”

VICKY DÁVILA: SEMANA está en el lanzamiento mundial del nuevo álbum de Shakira. Gracias, Shakira, por estar con nosotros.

SHAKIRA: Muchísimas gracias a ustedes.

V.D.: Está divina.

SHAKIRA: (Risas) Muchas gracias. Tú también.

V.D.: Muchas gracias (risas). Shakira, ¿cuál es la dimensión real de esa frase que lleva como nombre su nuevo álbum, Las mujeres ya no lloran?

SHAKIRA: Llorar es inherente a la condición humana, todos lloramos, todos necesitamos llorar. Es una función fisiológica y también una necesidad psicológica, emocional. Pero llorar con el libreto en la mano, como nos mandaban llorar antes a las mujeres, “vaya a llorar porque es mujer” y no sé qué, y aceptar el dolor en silencio, esconderlo de los hijos y hacerlo con buenos modales, de una forma agradable y sobria, ¿por qué?

Shakira ha batido todos los récords. | Foto: JAUME DE LAIGUANA

V.D.: Usted decidió hacerlo de otra manera y eso es muy valeroso.

SHAKIRA: Las mujeres hoy en día lloramos si queremos; si no queremos, no lloramos, porque hay que salir adelante, porque hay que echar para adelante, porque hay gente que depende de uno. La manada depende de la loba y si queremos llorar, pues lo hacemos y a nuestra manera, como mejor nos sale. Nadie tiene que decirnos cómo hay que sanar, nadie tiene que decirle a una loba herida cómo tiene que sacar adelante a sus crías y cómo tiene que sobrevivir.

V.D.: Entonces no hay libreto.

SHAKIRA: No. No hay un manual, no vinimos al mundo con un manual de supervivencia y tenemos que hacerlo como mejor nos sale.

V.D.: Su caso es definitivamente ejemplarizante. Hay muchas mujeres que viven lo que usted vivió y que, a lo mejor, ni siquiera han sido capaces de salir de ahí. ¿Qué les dice?

SHAKIRA: Creo que este álbum ha surgido así, a través de un diálogo con mi público, pero también con muchas mujeres que me he encontrado por el camino. A medida que iba sacando canciones, que iba escribiéndolas, que iba creándolas, ha existido ese diálogo. Un diálogo sostenido que ha sido muy sanador. De parte y parte. Creo que esa es realmente una de las cosas de las que me he dado cuenta en este proceso. Sinceramente, tengo un público que no solo me escucha cuando canto, sino que cuando canto también les escucho.

Puntería, en colaboración con la rapera Cardi B, es una de las canciones inéditas que trae el lanzamiento del nuevo álbum de Shakira. | Foto: sony music

V.D.: ¿Es como una retroalimentación casi que espiritual?

SHAKIRA: Cuando esta loba herida estaba aullando, ellos me hablaban y ellas me hablaban. De ese diálogo surgió esta transformación alquímica de poder transmutar el dolor en fuerza, la rabia en amor, la frustración en creatividad.

V.D.: Estoy segura de que las mujeres así lo sienten.

SHAKIRA: Tantas mujeres me he encontrado por el camino en todo este tiempo y se me han acercado, me han dicho “gracias”, me han abrazado y me han cogido de la mano. No me he sentido sola, pero ellas tampoco. Entonces ese ha sido el puente fundamental que hemos creado durante la producción de este álbum, desde el principio, desde Monotonía hasta Te felicito. Y bueno, luego con Sesión 53 cuando salió. Ahí me di cuenta realmente de que esa consigna de Las mujeres ya no lloran se había convertido en un grito de guerra. Es una consigna que me representaba no solamente a mí, sino a muchas mujeres.

Vicky Dávila, directora de SEMANA, entrevistó a Shakira. | Foto: natalia Vega

V.D.: Y la verdad es que a mí me encanta la otra parte, ahora “las mujeres facturan”.

SHAKIRA: (Risas) A mí también.

V.D.: Muy cierto…

SHAKIRA: Yo creo que la mujer está llevando a la sociedad a un sitio que quizás no la hubiéramos podido llevar hace muchos años si no hubiéramos hecho un proceso de elaborar realmente y de entender el rol que desempeñamos. Las mujeres hemos reconstruido ciudades después de la guerra, la mujer carga con esta sociedad, además la mujer también carga con el núcleo de esa sociedad que es la familia, al final carga con la sociedad entera.

En entrevista con Vicky Dávila, en Miami, Shakira señaló que anhela estar en Colombia “y estar cantando otra vez para mi gente. De verdad es un sueño, ojalá se me cumpla rápido”. | Foto: natalia Vega

V.D.: ¿Cómo puede lograr eso una mujer?

SHAKIRA: La mujer tiene una fuerza primaria, una fuerza natural y salvaje que es la que le permite parir, salir con la cría en un brazo, proteger a su manada y garantizar la supervivencia de la especie, y hacerlo al mismo tiempo que hace 10.000 cosas más. Sí, la mujer tiene la capacidad de desarrollar muchos roles a la vez y eso es algo que los hombres no pueden hacer. Somos seres superiores, yo sé que sí, pero la sociedad nos ha hecho sentir lo contrario, nos han culpabilizado de todo, desde Adán y Eva. ¿De quién era la culpa? De Eva y no de Adán, y por eso nos echaron del Paraíso, pero las cosas han cambiado y la mujer está liderando, está llevando a la sociedad y nos estamos dando cuenta de ello.

V.D.: ¿Algún día pensó en “no voy a poder”, “no resisto”, “no sigo” o “me estoy muriendo”?

SHAKIRA: Sí, claro, muchas veces.

V.D.: Siempre he tenido esta curiosidad: ¿cuánto tiempo pasó entre cuando usted descubrió todo para luego liberarse? ¿Cuánto tiempo resistió? ¿Cuántos pensamientos tuvo? ¿Cuántas lágrimas?

SHAKIRA: El proceso de sanación no es lineal. Está lleno de picos y valles, está lleno de subidas y bajadas, está lleno de ladrillos en la pared.

V.D.: Allí la música se vuelve protagonista.

SHAKIRA: Cada una de esas canciones que he hecho me ha ayudado a sanar un poquito más, a entenderme un poquito más, a conocer mi propia fuerza, mi propia resiliencia, mi propia vulnerabilidad, también. Mi debilidad, pero también mi fuerza. Cada canción ha sido como un ladrillo en la pared y sigo poniendo ladrillos, esto no ha acabado. Y sigo sanando y sigo encontrando formas de hacerlo y de elaborar las vivencias, las múltiples vivencias, porque no solo estamos hablando de la separación.

V.D.: Sus fanáticos en todo el mundo la han visto resistir y renacer de manera ejemplar en cada momento difícil.

SHAKIRA: Han sido muchas cosas por el camino, muchas pérdidas que he tenido, dificultades. Ya sabes que cuando viene una dificultad no viene sola, se juntan todas, parece un juego perverso de la vida a veces, ¿no? Un chiste cósmico. Pero no sé, quizá estos últimos años han sido los más difíciles, he vivido experiencias muy traumáticas, pero también he podido aprender muchas cosas y encontrar una fuerza inesperada que no conocía.

Shakira habló de sus sentimientos y su vida. | Foto: JAUME DE LAIGUANA

V.D.: Usted se ve muy fuerte.

SHAKIRA: Siempre me creí muy frágil, muy vulnerable, y hay una parte de mí que lo es. Pero hay una parte de mí que también tiene la capacidad de reconstruirse, y esa es la parte que quiero recalcar aquí en este álbum porque es una fuerza que no solo es inherente a mí, sino a todas las mujeres. Por eso la consigna: las mujeres ya no lloran. Cuando lloramos, esas lágrimas se terminan convirtiendo en diamantes.

V.D.: Cuando le menciono a su papá, William Mebarak, ¿qué se le viene a la cabeza?

SHAKIRA: Mi héroe, mi ídolo, mi mejor amigo.

V.D.: Sus niños.

SHAKIRA: Diversión, mi razón de vivir, mi fuerza, mi felicidad, mi vida.

V.D.: ¿Es difícil ser mujer?

SHAKIRA: Sí, es difícil, pero es un placer.

V.D.: ¿Es consciente de que millones de personas la siguen en todo el mundo, es consciente del poder tan inmenso que tiene? 90 millones de seguidores en Instagram, 124 millones de fans en Facebook, 53 millones en X (antes Twitter), 45 millones de suscriptores en YouTube y más de 28 millones en TikTok. Pero yo la veo aquí y es una persona muy chévere, muy cálida, muy linda.

SHAKIRA: Muchas gracias, no sé qué decirte (risas), gracias.

V.D.: Usted ha ayudado a miles de niños vulnerables en Colombia. ¿Qué piensa de que, por ejemplo, en La Guajira y el Chocó muchos pequeños sigan muriendo de hambre?

SHAKIRA: Me da mucha tristeza, mucha desesperanza, pero al mismo tiempo sé que tenemos un compromiso con ellos y sé que el compromiso tiene que ser de todos los sectores de la sociedad. No puede ser solo del sector privado, también tiene que ser del Gobierno, de la sociedad civil, tiene que ser de todos.

V.D.: Usted tiene razón, hay que hacer algo de manera urgente.

SHAKIRA: No podemos anestesiarnos frente al dolor humano, frente al dolor de tantos niños. Ellos son nuestra responsabilidad, pueden ser nuestros hijos y hay que luchar por ellos, no hay que rendirse, hay que luchar, hay que hablar, hay que alzar nuestras voces por la gente que no tiene voz, que no puede o al menos que no se le escucha.

V.D.: ¿Qué les quiere decir a los colombianos que la ven y la leen en SEMANA?

SHAKIRA: Bueno, que este álbum ya saben que es muy personal, que ha sido un proceso terapéutico en el que he perdido mucho de mí misma, pero que también he podido celebrar la vida y quiero, deseo y sueño para este álbum que también pueda acompañar a muchas personas en sus batallas diarias. Que pueda acompañarlas a través de esta música, de estas canciones, a reír, a celebrar, también a pasarla bien, a disfrutar de la vida y a encontrar su propia fuerza de la manera en que he encontrado mi propia fuerza creando estas canciones y acompañada por mi público.

V.D.: Espero que sienta toda la energía de millones de fans colombianos, así como todos los que tiene en el mundo.

SHAKIRA: Ha sido el apoyo más grande, mis fans, mi gente, Colombia, mis amigos, mi familia, que realmente me han dado la fuerza para poder pegar esos ladrillos, uno a uno, en esa pared que todavía estoy reconstruyendo.

V.D.: ¿Y ya perdonó?

SHAKIRA: (Risas).

V.D.: Porque nosotros no, creo que nosotras las mujeres no lo hemos perdonado todavía. Shakira, muchas gracias.

SHAKIRA: Gracias a ti.

V.D.: Despídase de su gente en Barranquilla.

SHAKIRA: Un besito muy grande, los quiero mucho.

V.D.: Y la queremos también, la admiramos mucho, gracias por ser como es.

SHAKIRA: Yo a ustedes, anhelo estar en Colombia y estar cantando otra vez para mi gente. De verdad es un sueño, ojalá se me cumpla rápido.

Sus impresionantes números

A nivel artístico, Shakira ha vendido más de 95 millones de discos en todo el mundo y ha sido ganadora de varios premios Grammy, incluidos tres Grammy, 12 Latin Grammy y múltiples World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, solo por nombrar algunos. Es, además, la artista femenina más vista, y una de las cinco mejores artistas de todos los tiempos en YouTube, con más de 20.000 millones de visitas acumuladas. Además, en septiembre del año pasado recibió el Premio MTV Michael Jackson Video Vanguard en los MTV Video Music Awards. Su nuevo disco, Las mujeres ya no lloran, se espera con ansias y ya tiene algunos sencillos que han tenido un impacto muy grande a nivel internacional.

Con la canción Music Sessions Vol. 53, que hizo junto a Bizarrap, y que aparece en su nuevo álbum, Shakira entró en el Libro Guinness de los Récords al romper 14 récords mundiales. Entre ellos, la canción latina más vista en YouTube en 24 horas, la canción más rápida en llegar a 100 millones de visitas, el clip de música en español más visto en YouTube en 24 horas, la canción latina más escuchada en 24 horas y la canción latina más escuchada en una semana en Spotify.

Por todo ello, la colombiana Shakira es una artista global, con fanáticos en todo el mundo. Es una abanderada en la lucha por la conservación del planeta, invitación que le hizo el príncipe Guillermo de Inglaterra. Es reconocida por ser una extraordinaria hija y mamá. En todas sus entrevistas, durante su carrera, les ha agradecido a quienes han creído en ella. Shakira es un diamante hecho a pulso.

Su huella en Colombia

Shakira ha puesto su alma y su corazón en Pies Descalzos, su fundación, que fue creada en 1997. Desde ahí ha transformado la vida de 152.000 niños. La barranquillera ha apoyado la construcción de diez colegios en Barranquilla, Cartagena, Quibdó y La Guajira. Además, otros cuatro colegios se están levantando en Barranquilla, Cartagena, Quibdó y Tibú. Las cifras de los logros de la fundación son impresionantes: 12.000 docentes capacitados y 70.000 metros construidos. Además, próximamente se inaugurará un nuevo colegio en Cartagena, en la zona de Villas de Aranjuez.