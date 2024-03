Las tres canciones del nuevo álbum de Shakira con mensajes contundentes para Piqué

Shakira vuelve a lanzar mensajes contundentes para Piqué en su nuevo álbum

De esta manera, de las 8 canciones nuevas que incluyó en su álbum, parece que tres son dedicadas a su expareja: la primera sería La fuerte, tema que produjo junto a Bizarrap y en el que canta: “Te mentiría si digo que ver tus fotos conmigo no me hacen daño, porque hacen daño. Si no te busco es que también tengo mi orgullo, no pienses que no te extraño, porque te extraño”.