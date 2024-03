Juan Diego Vanegas, devastado por muerte de chef de un famoso restaurante en Bogotá; estuvo con él horas antes de morir

La impactante noticia conmovió y movió fibras entre los televidentes, quienes acudieron a las redes sociales del establecimiento comercial, que tiene varias sedes en Bogotá, para confirmar si la información con la que se aseguraba que el lamentable deceso del chef mexicano se presentó en las primeras horas del 22 de marzo, específicamente a las 3:40 a.m. Asimismo, le envió un mensaje de solidaridad a la familia y seres queridos de este.

“De parte de la familia de La Cabrera, Bogotá, informamos a la opinión pública el sensible fallecimiento en un accidente de tránsito de nuestro chef Daniel Lugo en la madrugada del día de hoy, viernes, 22 de marzo. A su familia y amigos enviamos un abrazo fraterno de fortaleza, consuelo y apoyo”, indicó la cadena, expresando el sentido pésame por esta grave pérdida que sufrieron.

Juan Diego Vanegas, que estuvo cenando en el reconocido restaurante, conversó con sus compañeros de programa y reveló cómo fue disfrutar de un espacio distinto con el mexicano en su restaurante. Pese a que no fue sencillo hablar al respecto, sí envió unas palabras a la familia.

“Lo más importante es darle un abrazo a su familia, me tomó muy de sorpresa también porque tuve la oportunidad de hablar y compartir con él. Le agradezco mucho a la vida por haberlo podido conocer, sin importar que el tiempo haya sido poco, un rato ayer en la cocina y luego en el restaurante. Le pido mucho a Dios que cuide a su esposa y a su bebé”, indicó.

“No sé ni qué decirles, estoy un poco sin palabras porque me duele mucho lo que pasó. Si la familia necesita algún apoyo, aquí estoy. Fue muy especial, pudimos compartir un rato muy bonito, me siento muy honrado de haber vivido con él la última noche en su restaurante”, agregó, teniendo en cuenta que fue uno de los últimos que lo vio con vida.