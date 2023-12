Historia de amor de Juan Diego Vanegas, de ‘Día a día’, y Sofía Gómez; ella le quedó mal para planes: “Me dejó metido”

Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez se ubicaron como foco de atención de distintos medios de comunicación en Colombia, debido a rumores que rodearon su relación amorosa. Ambos famosos quedaron como blanco de comentarios, a raíz de las especulaciones que indicaban que se habían separado tras un tiempo casados.

La pareja habría terminado su matrimonio. | Foto: Instagram @juandiegovanegas

El chef y la apneísta habrían llevado todo en reserva, evitando que el tema llegara a escenarios públicos, como las redes sociales o portales informativos. Los dos guardaron silencio, pero sus acciones hicieron que más de un curioso asumiera que algo estaba pasando entre ellos.

De acuerdo con información de Lo sé todo, Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez se habrían separado tras más de un año que celebraron su boda, poniéndole fin a todo bajo una buena energía y en los mejores términos personales. La revista Vea consultó al cocinero, pero la respuesta fue contundente y tajante, evitando abrir la puerta a su intimidad.

“Nunca he hablado de mi vida personal y esta no va a ser la excepción”, comentó al medio, frenando en seco a quienes intentaron saber más de lo que pasaba. La deportista, por su parte, recibió una pregunta del programa de entretenimiento, donde intentaban saber sobre el chef, pero decidió esquivar y dar unas palabras: “Está bien”.

Por el momento, ninguno de los dos quiso pronunciarse al respecto, dejando en el aire si era verdad o no que se habían separado bajo una ruptura respetuosa y amigable.

¿Cuál fue la historia de amor de Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez?

Para muchos fanáticos de los dos creadores de contenido fue una completa sorpresa cuando se reveló el vínculo amoroso que existía entre ambos, pues todo habría arrancado hace varios años atrás. El colombiano se había fijado en la apneísta y sentía un profundo interés por conocerla.

Según se relató en La sala de Laura Acuña, Juan Diego Vanegas estaba flechado con Sofía Gómez desde que la vio, por lo que era persistente e intentaba tener acercamientos con ella. Laura Acuña se encargó de revivir lo que el cocinero le decía, enfatizando en lo visionario que era al saber que algún día se casaría con el talento nacional.

“Me habló de una niña espectacular, que lo volvía loco, que le parecía la cosa más divina del mundo, que no había otra como ella. Me decía que ella iba a ser su esposa, que eso era lo que él quería. Nunca le paré bolas al tema y le dio al punto”, comentó la famosa presentadora.

Sin embargo, el empresario profundizó sobre la historia y mencionó que todo arrancó cuando Gómez fue a un programa en el que él trabajó, quedando flechado inmediatamente con ella. Pese a que no estaba viviendo un buen momento personal, sus emociones se enfocaron en aquel vínculo.

El creador de contenido contó parte de su historia con Sofía Gómez. | Foto: Instagram @juandiegovanegasl

“Me siento muy orgulloso de que allá pasado eso. Ella fue un día al programa, y ahí me embobé. Yo estaba un poquito perdido en el tema de las relaciones, estaba de picaflor por todo lado, estaba muy fiestero y llegó un punto en el que dije: ‘cero con lo que yo quiero en mi vida’. Yo la vi y todo el mundo me molestaba, y ahí empecé mi trabajo para conquistarla, siendo ella una niña supremamente correcta y puesta en su sitio...nunca me paró ni cinco de bolas, nos veíamos e íbamos a comer, me llevó un chocolate y yo decía: ‘¿Cuándo en la vida se ve que la niña lleve chocolate a la primera cita?’”, relató.

“No me paraba bolas, le escribía y nada, duramos mucho tiempo así, como seis meses”, agregó.

El chef indicó que las inseguridades aparecieron en el camino y lo invadieron, pues la deportista no le prestaba atención de ninguna manera. Allí fue cuando comenzó a darse cuenta que realmente sí le interesaba acercarse a ella para crear algo más.

No obstante, la tapa de todo fue cuando él la invitó a un evento muy especial para su carrera y ella le canceló. Sofía le avisó un día antes de los premios a los que irían que no lo podría acompañar, por lo que Juan Diego le puso punto final y no remar más.

“Yo la invité una vez a unos premios en los que me nominaron como Mejor cocinero y Mejor restaurante, me dijo que sí...fui y me compré un vestido azul. Pero me dejó metido. El día antes, como a las 8:00 de la noche me dejó metido. Ese día yo dije: ‘No más. Qué se le puede hacer, no voy a remar más, esto es irrespeto, no más’. Efectivamente hasta ahí llegué yo”, afirmó, comentando que allí se dio otra oportunidad con otra mujer.

“Me ennovié con otra chica, pero como ya no estaba metiendo energía ahí, pero fue la relación más flash que he tenido. Ahí me di cuenta que era ella. Apareció y me dijo que si salíamos a comer”, concluyó.

El chef y la apneísta se casaron el 19 de marzo de 2022 en una ceremonia familiar, la cual se vio rodeada de varios talentos y amigos de ambos. El festejo fue muy especial, siendo captado por invitados como Catalina Gómez y Carolina Cruz.