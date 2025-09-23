Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a día’, confirmó con tierna foto el nacimiento de su primer hijo; fans piden que saque “sus ojitos”

Durante la emisión del programa del 29 de julio de 2025, el chef y presentador Juan Diego Vanegas protagonizó un momento emotivo al anunciar en vivo que se convertiría en padre, noticia que no pudo contener y que compartió con sus compañeros de Día a día.

En medio de la transmisión, Vanegas pidió a Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez y Boyacomán que cerraran los ojos para darles una sorpresa.

Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a día’. | Foto: Instagram

Cuando lo hicieron, les colocó delantales con el mensaje: “Voy a ser tío/tía”, gesto que desató la emoción en el set.

Según relató, llevaba un año junto a su pareja intentando cumplir el sueño de ser padres.

La alegría del anuncio se materializó semanas después. El 22 de septiembre, a través de sus redes sociales, confirmó el nacimiento de su primer hijo con un mensaje que decía: “Bienvenido a casa JMVM”.

La publicación, acompañada de imágenes en las que se veía al chef sosteniendo la mano del bebé y otra donde el pequeño descansaba sobre su pecho, recibió una ola de felicitaciones de colegas, amigos y seguidores.

Vanegas dejó claro con estas fotografías que está preparado y feliz de iniciar esta nueva etapa de su vida junto a su pareja.

“Felicidades, Juandi, Dios los bendiga”; “El churro y el churrito”; “Felicitaciones, qué felicidad, disfruten mucho esto”; “¡Felicidades JuanDi! Sin duda tu mejor receta”; “Amoo, bienvenido JM”; “Qué alegría, felicitaciones a los tres″; “Dios los bendiga. Ojalá saque tus ojitos y los huequitos de tus mejillas”; “Qué bonito esto, mi Juandi. Dios bendiga a ese churrito que acaba de nacer. Vas a vivir la mejor experiencia del mundo. Te creciste”; “Los amo, bien que se eligieron ambos para coincidir en esta vida”, fueron algunos de los comentarios en el post del reconocido chef del matutino de Caracol Televisión.

¿Quién es la pareja de Juan Diego Vanegas, chef de ‘Día a día’?

La escritora y antropóloga Daniela Mor, quien también se desempeña como entrenadora y deportista, ha logrado combinar su vida profesional con su faceta de creadora de contenidos en redes sociales.

Desde su centro de entrenamiento, situado en el norte de Bogotá, impulsa rutinas físicas y comparte mensajes enfocados en la meditación y el bienestar.

En el ámbito personal, Daniela es madre de dos niñas pequeñas, quienes mantienen una relación cercana y armónica con el creador de contenido con quien comparte su vida.