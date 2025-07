Juan Diego Vanegas es un cocinero que hace parte del programa, donde no solo cocina para sus compañeros e invitados, sino que comparte recetas y sus mejores tips en la cocina, y hace parte de las charlas que se presentan en el set.

“ Hace 9 años, con más sueños que certezas, con mucho miedo, pero con muchas ganas e ilusión, me arriesgué y tomé la decisión más importante que he tomado en mi vida: Abrir una hamburguesería ”, dijo Juan en un video publicado perfil, refiriéndose a su restaurante.

Vanegas también mencionó que no solo es un negocio, sino que es su casa, su hogar, su campo de batalla, su escuela y su alegría, con el cual aprendió a creer, arriesgar, liderar, caerse y volverse a levantar, pero que con mucho amor llegó el momento de soltar.

“Juan Burgers evoluciona y ya no será mío, pero seguirá siendo nuestro porque va a quedar en manos de personas que creen en él tanto como yo. He decidido venderlo para que siga creciendo, para que el sueño no se detenga y también, para construir con lo que sembramos aquí”, agregó el chef, haciendo referencia que lo hizo pensando en su familia y sus nuevos proyectos.