Sin embargo, tiempo atrás, comenzó a rondar un rumor en plataformas digitales, el cual señalaba que las dos presentadoras estaban distanciadas, pues no se les volvió a ver en planes o actividades como antes. Estas especulaciones giraron entorno a una supuesta enemistad, la cual llegó a oídos de la exreina, que no dudó en referirse al tema.

“La gente se inventa unas películas, unos dramas...y se los cree. Preguntan que por qué ya no parcho tanto con ‘Caro’ Soto. Primero, sí somos amigas, somos compañeras de trabajo, tenemos muy buena relación. Germán (esposo de Carolina Soto) es el padrino de Salvador y es un padrino exageradamente detallista y presente. ‘Caro’ y Germán son muy especiales con mis hijos ”, dijo.

La presentadora reafirmó que todo estaba bien entre ellos, pero dicha “distancia” era por compromisos o responsabilidades que a veces no podían aplazar y les impedía verse más seguido fuera de cámaras.

“No pudieron ir porque Valentino tenía una lesión y para él es muy importante estar bien para sus partidos de fútbol, entonces no sé de dónde la gente saca esas películas tan chistosas. No estamos bravas, no estamos peleadas, tenemos una muy buena relación y nos queremos”, agregó.