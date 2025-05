Carolina Cruz expuso radical decisión que tomó en su relación con Jamil Farah; tema involucra a sus hijos: “No busco llenar un vacío”

“No, hoy y próximamente, no. Es que vivo con mis hijos. La gente tiene que entender una cosa, cuando tú te separas y encuentras una pareja, yo no estoy buscando llenar un vacío ni llenar un espacio. Yo estoy buscando un novio o pareja, que cuando tengamos nuestros tiempos seamos felices, pero mi casa y mi espacio son míos y de mis hijos ”, puntualizó sobre esta decisión.

“ Respeto ese espacio, duermo con mis hijos. Cuando los niños están con el papá o están conmigo, yo saco esos espacios para estar con mi novio. Mi casa es la de mis hijos. No es que no lo ame, es que hay tiempo para todo. Mis hijos son muy chiquitos todavía, tienen un superpapá, un papá exageradamente presente en la vida de ellos y eso para mí es maravilloso”, agregó, plasmando que seguiría viviendo separada de su novia.

“¿Qué le cambiaría? No, lo que he querido que cambie, ya se lo he dicho. Es un poquito intenso, pero no un intenso tóxico. Tiene más tiempo libre que yo, es como la explicación. Ahí es donde entra el problema mío, es que yo soy el otro extremo...a él le gustaría que yo sea más atenta y más pendiente”, mencionó.