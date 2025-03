Hijo de Carolina Cruz le hizo inesperada petición sobre otro bebé; fue clara sobre decisión con su novio: “Es lo que hay”

Carolina Cruz, recientemente, llamó la atención de los curiosos con una inesperada entrevista que concedió al pódcast Historias de madre, donde navegó en su lado maternal y las experiencias que ha llevado en el terreno personal. La celebridad abrió su corazón y soltó algunas anécdotas, relacionadas precisamente con sus hijos.

De acuerdo con lo que se detalló, la exreina de belleza habló en este formato sobre su rol de madre y cómo esto ha sido uno de los mejores regalos que ha tenido en su vida. En el diálogo comentó sobre su fascinación con los niños, al punto de confesar que cree que le faltó tener un hijo más.

No obstante, Carolina Cruz reveló que su primogénito, Matías Palomeque, heredó este gusto por los bebés, por lo que en varias ocasiones le expresó su deseo de tener otro hermanito. Aunque todo ha sido inesperado, la presentadora ha charlado con el menor y le ha explicado que esto ya no será, pues hay diferentes razones que respaldan este camino.

La vallecaucana relató que, en una charla con su hijo, le mencionó que ya no contaba con el tiempo y la energía para otro bebé, por lo que era una decisión tomada y definitiva.

“Matías, mi hijo mayor, es igualito a mí. Entonces él es como: ‘Ay, mami, te imaginas otro bebecito en la casa’, y yo: ‘No, mi amor, ya no se puede’, y él: ‘Pero, por qué no, mami, si tu eres linda’; y yo: ‘No, gordito, ya mamá no tiene la energía, y el tiempo que te di a ti y a tu hermano… si tuviera otro bebé se merece la misma calidad de tiempo’”, contó en el espacio.

De hecho, Carolina Cruz, que se disculpó por tema polémico, también se refirió a su actual relación, señalando que tuvo una conversación seria con Jamil Farah para aclarar este asunto. La celebridad no dudó en poner sus puntos sobre la mesa, exponiendo que con ella no habría este tipo de proyectos a futuro.

“Ya cuando empezamos a ver esto tan serio, yo sí tuve una conversación con él y le dije: ‘Mira, esto es lo que hay, si tu quieres tener hijos, si tu quieres tener una familia, pues por acá no es, porque yo no voy a tener más hijos’. Él en su momento me dijo: ‘Yo estoy feliz contigo, yo te conocí así, yo me enamoré de ti así, con tus hijos’”, aseguró.