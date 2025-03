Carolina Cruz se disculpó luego de dos años por polémico comentario sobre explantación mamaria “me ganó el ego”

En marzo de 2023 la presentadora Carolina Cruz protagonizó un momento que desató una ola de críticas en su contra. En medio de una conversación con sus compañeros de set Cruz se refirió sobre la explantación mamaria.

La vallecaucana aseguró entonces en vivo y a nivel nacional que no estaba en contra de la extracción de implantes, “de hecho, estoy a favor de la salud y el bienestar de la mujer, así como de su apariencia femenina completa. Sin embargo, lo que me preocupa es la cantidad de mujeres que buscan citas médicas para someterse a esta cirugía. ¿Qué sucede después si alguien decide retirar sus implantes y queda con una apariencia completamente plana y con una cicatriz horrible, pareciendo un hombre? Esta es mi opinión y postura sobre el tema”.

Hoy dos años después la presentadora decidió afrontar la situación y lo hizo a través de su más reciente episodio de su podcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad. En el episodio Cruz asegura que hasta ahora se sintió tranquila y capaz de hablar del tema.

“Fue un capítulo muy amargo en mi vida y en el de muchas mujeres también a las que nunca quise herir pero seguramente así pasó, quiero hablar de ese tema tan controversial que fue la explantación”, aseguró Cruz.

En el relato la presentadora de Día a Día recuerda el momento exacto en que salió a flote su comentario y lo que estaba pensando en ese momento. “No sé en qué momento de la conversación, no sé qué hizo que esto se me volviera personal y no se me salía de la cabeza la experiencia de una gran amiga que toda su vida ha sufrido de depresión desde muy pequeña y ella tenía sus prótesis le dicen que se haga la explantación porque seguramente tiene Síndrome de Asia.

Cruz aseguró que durante ese episodio no tuvo la madurez y no fue neutral para afrontar la conversación. “Me ganó el ego. Mis palabras no fueron las correctas, pero nunca pensé que con esto fuera a herir tanto y a tantas personas. Si de algo estoy segura es que soy una buena mujer, persona y ser humano”.

“Seguramente yo tenía que sanar algo en mí y seguramente fue lo que en ese momento mostré“, siguió contando la presentadora y empresaria, quien además contó que gracias a ese momento empezó a sanar muchas cosas que no habían salido a flote antes en sus terapias.

En medio del episodio Carolina Cruz habló de su experiencia con las cirugías mamarias y comentó “yo me he hecho cinco cirugías en mi busto y por eso abro hoy mi corazón y lo cuento acá. Porque yo también tengo una cicatriz y una cicatriz muy grande, tengo un ancla en cada pucheca, lo que pasa es que con el paso de los años he aprendido a abrazar mis cicatrices, mis cicatrices del corazón, del alma y de mi cuerpo”.