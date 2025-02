No obstante, recientemente, Juan Diego Vanegas rompió el silencio y abrió su corazón en un diálogo con La Corona TV , donde contó sobre su faceta emocional en 2024. El profesional no dudó en sincerarse, brindando palabras acerca del proceso que ha llevado desde hace meses.

“El 2024 fue un año muy complicado emocionalmente. Un proceso como este siempre va a ser difícil de llevar, sobre todo cuando aún sientes mucho amor y respeto por lo que ha sido tu vida y tu relación. Sin embargo, ha sido un proceso muy bonito de terapia con mi psicóloga. He tenido que aprender a perdonar y perdonarme, a vivir con que todo en la vida no puede ser perfecto”, aseguró en la charla con el medio.

No obstante, Juan Diego Vanegas, que levantó sospechas de su relación por ausencia de fotos y contenidos con Sofía , aseguró que intentó distraerse y vivir la vida distinto, pero eso terminó cuando entendió que ya no era la esencia que lo rodeaba en el presente.

“Tuve ese momento de querer rumbear y me duró muy poquito, porque esa no es mi esencia, casi no me van a ver en la calle”, comentó en el formato de entretenimiento.