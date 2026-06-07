Durante el último partido de preparatoria de cara al Mundial 2026, la Selección Colombia se impuso en una gran victoria ante Jordania por un resultado de 2-0 este 7 de junio.

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La gran figura del encuentro fue el volante chocoano de 28 años, Jhon Arias, quien marcó su primer doblete con la tricolor, llegando a 6 tantos desde que está portando la camisa de la selección.

Durante el partido de preparatoria, Arias fue uno de los más influyentes para el conjunto de Néstor Lorenzo, siendo el jugador que más generó oportunidades de gol.

El primer tanto llegó al minuto 41′, donde, durante una gran coordinación de pases de balón entre este, James Rodríguez y Gustavo Puerta, el chocoano pudo rematar con borde interno y superar al guardameta de Jordania.

El gol de Jhon Arias con la Selección Colombia 🇨🇴 frente a Jordania 🇯🇴



Pase milimétrico de James Rodríguez.



Con sus pases siempre aparece el 10.pic.twitter.com/7XYJUBDLc1 — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 7, 2026

Ya en el transcurso del segundo tiempo, Arías concretó su segundo gol en el minuto 55’ tras realizar un cabezazo al arco, proveniente de un gran centro del lateral experimentado de Colombia, Santiago Arias.

Jhon Arias marca su doblete aumenta la ventaja de los Cafeteros.🇨🇴⚽️🔥 pic.twitter.com/vDtmO2ETQv — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 8, 2026

Jhon Arias jugó un total de 64 minutos, destacándose como el jugador del partido. Tras el encuentro, fue entrevistado por Gol Caracol, donde destacó cómo esta victoria ayuda a la confianza de la selección y la suya de cara al Mundial 2026.

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“Yo creo que es importante terminar la preparación de amistosos con una victoria. Especialmente para mí, individualmente, feliz por mi primer doblete con la selección. Ojalá que ahora en la Copa del Mundo, que es lo realmente importante, podamos continuar con esa buena secuencia, esa buena racha de poder anotar, de poder ganar”, comentó Arias.

Asimismo, se refirió a la capacidad que tiene Colombia para mostrar un gran papel en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: “Yo creo que estamos para todo. Hay que mantenernos humildes, hay que ir paso a paso; sabemos que es un largo camino hasta el objetivo que queremos. Yo creo que los colombianos tenemos razones de sobra para soñar porque tenemos una gran selección para soñar y para aspirar a todo.”

La Selección de Colombia ahora se prepara para su partido debutante en el Mundial, donde se enfrentará a Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca el próximo 17 de junio a las 9:00 p.m., hora colombiana.

El renacer de Jhon Arias

El colombiano había comenzado la temporada con el pie izquierdo, al ser traspasado al Wolverhampton de Inglaterra en la búsqueda de cumplir su sueño del fútbol europeo.

Sin embargo, las pocas oportunidades, acompañado de un bajo nivel, provocaron que Arias volviera a tierras brasileñas, nación en donde ha destacado su habilidad futbolística.

Jhon Arias ha vuelto a su nivel tras su salida del Wolverhampton Foto: Getty Images

Ahora, portando la camiseta del Palmeiras, el volante ha vuelto a recuperar esa gran categoría que tanto lo destacaba, marcando goles y aportando en el aspecto tanto ofensivo como defensivo de sus equipos.

Arias ha registrado 6 goles y 2 asistencias desde su llegada al Verdão.