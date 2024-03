Luly Bossa destapa inquietante petición que le hizo su hijo Ángelo que la dejó fría: presentía su muerte

Luly Bossa reveló petición que le hizo Ángelo Bossa antes de morir

“Hoy fue difícil porque hoy nos entregaron las cenizas, las recogí donde lo habíamos velado, y de ahí me fui a una parroquia que queda en Chapinero alto para ponerlas ahí, pero el niño era grande y no cabía en la cajita. La ceremonia fue bonita, fue con el mismo padre que lo despidió cuando estábamos en la iglesia , y qué increíble que todos nos reducimos a polvo”, comentó en un video, donde aseguró que estaba siguiendo lo que su “príncipe” le insinuó días antes.

“Allá quedó, como él dijo: ‘No me vayan a abandonar como abandonaron a mi abuela’, porque como queda a las afueras de la ciudad... Habló de muchas cosas antes de morirse y eso lo vinimos a descubrir ahora. Estuvo hablando con la gente de la casa y decía: ‘A mí que no me coman los gusanos’, es decir, estaba pidiendo que lo cremaran. Hablaba también de que no lo abandonaran, que teníamos que ir a visitarlo, que no lo dejara olvidar”, concluyó, reafirmando que nunca se quería olvidar de él.