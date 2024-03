Luly Bossa publicó estremecedor video tras muerte de su hijo: “Siempre serás el amor de mi vida”

La artista recurrió a sus redes sociales para pedir mucho por la salud de su hijo, quien terminó partiendo de este mundo y dejándole una huella imborrable. A pesar de que intentó todo lo posible, su “príncipe” no lo logró y dejó este plano terrenal.

“No he tenido tiempo de revisar los comentarios; cómo quisiera meterme por la cámara, agarrarlos, darles un abrazo y decirles: ‘Gracias, gracias’. Han estado para Ángelo, yo no sabía que lo amaran y admiraran tanto, no sabía que nuestra historia los afectara tanto”, indicó al inicio del post.