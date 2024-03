Luly Bossa rompió el silencio y contó sobre el instante que le arrebató la vida a su hijo: “Le dijo a la enfermera ‘ya vengo’”

Luly Bossa habló de los últimos instantes de vida de su hijo

“Estoy en la velación de mi niño, de mi príncipe. No he tenido tiempo de revisar los comentarios; cómo quisiera meterme por la cámara, agarrarlos, darles un abrazo y decirles: ‘Gracias, gracias’. Han estado para Ángelo, yo no sabía que lo amaran y admiraran tanto, no sabía que nuestra historia los afectara tanto”, indicó al inicio del post.