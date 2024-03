Último video de Luly Bossa junto a su hijo; Ángelo Bossa contó que no podía dormir

Último video de Ángelo Bossa junto a Luly Bossa

“Me había dado una gripa y no había aparecido. Me dan catarros y no me dejan dormir y reflujo, se mezclan los dos, y no puedo botar eso, pero ya estoy bien”, contó Ángelo, mientras su progenitora decía: “Gracias por preguntar, pero ya estamos de vuelta al ruedo, gracias a Dios”.