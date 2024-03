Luly Bossa expuso verdad del papá de su hijo Ángelo; ventiló conflicto que tuvieron: “No se ha hecho responsable”

Su participación en producciones como Azúcar, La sombra del deseo, Tabú, Isabel me la veló, El zorro: la espada y la rosa y Lala’s Spa , entre otras, se tradujo en un gran reconocimiento en los medios, catapultando su nombre entre los colombianos que la siguen aplaudiendo por su formación profesional.

Pese a que la colombiana no brindó detalles de lo que sucedió con su hijo, muchas personas, entre las que destacaron famosos, allegados y familiares, la rodearon con mensajes de apoyo y fortaleza. Varios usuarios preguntaron qué ocurrió y otros simplemente se interesaron por entender un poco de la historia de la artista con los jóvenes.

Ante los interrogantes que surgieron entorno a la familia de Luly Bossa, más de un fanático quiso indagar acerca del padre de Ángelo, de quien no se sabía nada . A pesar de que la cartagenera intentó conservar en privado todo lo que se relacionaba con sus exparejas, en ocasiones rompió el silencio y se sinceró sobre este aspecto de su realidad.

La celebridad aseguró en una entrevista que tomó decisiones de las que no se sentía completamente orgullosa, pues sabía que afectaron a sus hijos.

Luly Bossa habló del papá de Ángelo Bossa

“ Lo que sucede con el papá de Ángelo es que me tocó hacerle cacería por Facebook para que diera la cara. Me volví ‘hacker’ para encontrarlo ”, relató.

La artista mencionó que su expareja no quiso ayudarla, y esto mismo pasó con el padre de su primogénito, Lucciani Bossa. “Estamos en un proceso que no ha sido fácil, porque el papá no ha querido ayudarme. De hecho, ninguno de los dos se ha hecho responsable de mis hijos”, afirmó.