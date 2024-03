Tatiana de los Ríos destapó verdad sobre el ‘Desafío’; expuso incómoda situación que lidió: “Casi nunca reía”

Tatiana de los Ríos se destapó sobre ‘El Desafío 2005′

“ Me pareció una aventura, eran unas vacaciones, me acuerdo de ‘El tino’, Carolina Sabino, Luigi Aycardi, la pasamos muy bien ”, indicó al inicio.

“ Te hablaban bien, te sonreían y luego votaban por ti, yo les dije eso me parece injusto, porque la persona la está viendo hasta su familia. Hay que decirle y avisarle que mañana saldrá del juego , entonces creé esa regla para ser honesta con todos”, agregó, mencionando cómo había traiciones y jugadas.

No obstante, confesó un instante que le cambió el semblante en la competencia, pues tuvo un accidente en un reto y uno de sus dientes se desportilló. Al quebrarse, tuvo que mirar la forma de enmendarlo mientras regresaba a la realidad y buscaba ayuda de un experto.

“Se me quedó un pedazo de diente, me tocó emparejarlo después con una lima y luego ir al odontólogo, así que yo casi nunca reía y todos me percibían que yo era muy seria, pero era por eso”, mencionó.