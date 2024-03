Gabriela Tafur reveló la razón por la que no estará en ‘El Desafío’

Para este 2024 el programa celebrará los 20 años, por lo que luego de varias temporadas de “la ciudad de las cajas” y el Desafío The Box , r egresarán al formato original , en el que la competencia se realiza en paradisiacas playas o inhóspitos lugares .

El programa solía ser presentado por Andrea Serna y Gabriela Tafur, aunque para la nueva temporada la exreina no estará, tal y como ella misma lo mencionó recientemente, revelando los motivos por lo que estará ausente.

Gabriela Tafur, ex Señorita Colombia. | Foto: Tomada de Instagram @gabrielatafur

¿Por qué no estará Gabriela Tafur en El Desafío?

Así se pudo ver por medio de las historias de Instagram de la modelo, donde en medio de la popular dinámica de ‘preguntas y respuestas’, Gabriela mencionó la razón por la que no estará en El Desafío .

“Este año no voy a estar porque estoy acá, estoy estudiando y los horarios de grabación no me dejaban continuar con mis estudios. Pero voy a estar haciendo muchísima barra a ‘Mafe’ para que le vaya super bien. Voy a estar ahí pegada todas las noches, conectadísima con el canal Caracol, y con ‘Andre’, y con todo el equipo de producción del Desafío”, mencionó Gabruela Tafur.