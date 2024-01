Exparticipante del ‘Desafío’ enfrenta problemas de salud por cirugía mal realizada

Daniela hace la denuncia pública de su caso

Ojo con los procedimientos irregulares

“No sé por qué me veo así, como ladeada, yo sé que los senos tienen que verse parejos, pero no le vi problema, sin embargo, hace un mes empecé a sentir dolor y me cuesta mucho respirar, un seno súper flojo, no sé si las prótesis eran usadas o de una muerta que me las pusieron”.