Mujer vendió su casa para operarse los senos: “Mi enorme pecho me impedía cargar a mis hijos”

Victoria Marsh, de 33 años, contó la historia de por qué, el sufrimiento por el tamaño de sus senos 34H la obligó a vender su casa para la operación, desde el principio odiaba la forma en que se veía con su ropa, incluyendo su vestido de novia y estaba cansada de no poder usar “nada bonito”.

| Foto: Universal Images Group via Getty

La mujer se sometió a una cirugía que duró 4 horas | Foto: Universal Images Group via Getty

Como primera opción, la mujer optó por pedir ayuda en el Sistema Nacional de Salud de su país y la cirugía le fue denegada, ya que “no era elegible”. Desesperada con su dolor, decidió poner en venta su casa y pedir un préstamo de 3.000 libras esterlinas de lo cual no se arrepiente en lo absoluto.

| Foto: picture alliance via Getty Image

La mujer recurrió al centro de salud en su país pero le negaron la cirugía | Foto: picture alliance via Getty Image

“Comencé a sentir que me presionaban las costillas. Tenía mucho fisio en los hombros. Tenía surcos en ellos. Siempre me ponía talco debajo de los senos”, dijo según narra el diario The Mirror.