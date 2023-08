La vitamina que ayuda a levantar y reafirmar los senos

Aunque la flacidez de los senos no es un problema de salud grave, puede tener un impacto significativo en la autoestima de una persona.

Además, la falta de ejercicio y el uso de sujetadores inadecuados pueden contribuir a la flacidez de los senos. No tener movimientos puede hacer que los músculos pectorales se debiliten, lo que puede resultar en una caída de los senos.

Cinco datos curiosos sobre los senos que probablemente no conocía

Se trata de la vitamina C, un antioxidante natural que combate los radicales libres, tiene efectos antiinflamatorios y juega un papel importante en la formación de colágeno.

Este nutriente es soluble en agua (se disuelve en agua) y se debe tomar todos los días. El ácido ascórbico está en estudio para la prevención y el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Se le conoce como vitamina C. | Foto: Getty Images / haryigit

Sin embargo, no es solo de tomar un vaso de zumo de naranja cada mañana, sino aplicar vitamina C directamente sobre la piel, pues “la biodisponibilidad de la vitamina C activa en la piel después de una ingesta oral es muy limitada, lo que explica el interés por la aplicación local. Algunas cremas, sérums y ampollas de calidad lo consiguen; lo casero, difícilmente”, apuntan los expertos.