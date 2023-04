La vitamina que frena el envejecimiento cognitivo: lo dicen expertos de Harvard

Los expertos han advertido que de la misma manera como los órganos del cuerpo cambian a medida que pasan los años y entramos a la etapa del envejecimiento, el cerebro también sufre cambios significativos.

Es importante saber que el cerebro es el encargado de la cognición, es decir, con la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar la información.

Este sistema es fundamental, entre otros, para la memoria, la toma de decisiones, la velocidad de procesamiento, la sabiduría y el aprendizaje.

Y como mencionamos anteriormente, a medida que una persona envejece, varias de esas acciones comienzan a afectarse y se enmarca dentro de lo que se conoce como el “envejecimiento cognitivo”.

Aunque no se trata de una enfermedad, sino un proceso normal, en algunos casos se acentúa más, por lo que se recomiendan acciones para evitar un mayor impacto.

Este proceso puede notarse frente a las funciones para realizar algunas actividades diarias como pagar las cuentas, manejar el carro, seguir recetas de cocina e incluso cumplir con la toma diaria de medicamentos.

En el caso de los mayores de edad, puede limitar su manera de vivir independientemente, participar en actividades favoritas o mantener un sentido de identidad. Debido a esas situaciones, en muchas ocasiones las personas prefieren no informar al médico o a su círculo familiar que está sufriendo de esos síntomas.

Según cifras de la OMS, entre 5 % y 8 % de la población mayor de 60 años padece en algún momento de envejecimiento cognitivo.

Acciones para mejorar

Para evitar un agravamiento de ese proceso, los expertos recomiendan tomar algunas acciones que pueden ayudar a las personas a promover su salud cognitiva y su calidad de vida.

Se trata de varias acciones importantes a seguir, como ser físicamente activo, reducir los factores de riesgo cardiovasculares, incluyendo la hipertensión, diabetes y fumar y tener un manejo adecuado de los medicamentos, ya que algunos tienen efectos negativos en la función cognitiva cuando se utilizan por sí solos o en combinación con otros medicamentos.

Existen otras que son básicas, pero que pueden ayudar como ser socialmente e intelectualmente activo, buscar permanentemente oportunidades para aprender, dormir adecuadamente y buscar tratamiento profesional para enfermedades del sueño de ser necesario, hablar con el médico para aprender más sobre la prevención del delirio (una pérdida de la función cognitiva asociado con algunos medicamentos y la hospitalización).

Vitamina

La llegada del envejecimiento cognitivo debe ir acompañada, además, de otra acción importante como una buena alimentación, en términos generales, para mantener una buena salud. Se trata de eliminar algunas comidas, como las procesadas o las que contienen grasas saturadas.

La investigadora de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo señaló que consumir algunos alimentos que contienen las vitaminas que ayudan al cerebro, pueden prevenir su deterioro.

En su libro, This is your brain in food (Lo que la comida le hace a tu cerebro), se refiere la importancia de consumir algunos alimentos en ese proceso.

“Tú tienes el poder al final de tu tenedor”, dijo la experta a BBC Mundo.

Para la especialista, la vitamina B cumple una función importante para el cerebro, ya que, en su concepto, es el que protege, cuida y previene enfermedades relacionadas con la salud del cerebro.

Las judías, las lentejas o los garbanzos son ricos en vitamina B-1, B-6, B-9 y ácido fólico.

Explicó que existen ocho tipos de vitaminas B, que en su gran mayoría cumplen funciones relevantes para el organismo y el cerebro, especialmente, frenando el deterioro cognitivo.

- B-1 (tiamina): Que es crucial para la función básica de las células y el metabolismo de los nutrientes para obtener energía.

- B-2 (riboflavina): Produce energía y descompone grasas y materiales externos como medicamentos.

- B-3 (niacina): Ya que trabaja con enzimas para producir colesterol y grasa necesarios para el cuerpo. También es un antioxidante.

- B-5 (ácido pantoténico): Ayuda a las enzimas a construir y descomponer los ácidos grasos para obtener energía.

La investigadora de Harvard destacó como esenciales para el cerebro la vitamina B-9, “una de mis favoritas, y de la que hablo todo el tiempo, ya que es el ácido fólico. Este ayuda con la función óptima de los neurotransmisores y la salud cerebral”.

“Colabora en la formación del ADN y favorece la desintoxicación celular”, dijo, tras explicar que un nivel bajo de ácido fólico está asociado con un estado de ánimo bajo y una mala salud emocional o mental.

Igualmente, resaltó la B-12 (cobalamina), por cuanto “es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya al sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral”.

“Hace cosas más específicas como ayudar a descomponer la homocisteína, que es una proteína dañina para el corazón y que también puede conducir a algún tipo de demencia”, señaló.

Entre los alimentos en los que se consigue esta vitamina están las legumbres como las judías, lentejas o garbanzos, que son ricos en vitamina B-1, B-6, B-9 y ácido fólico.

Las verduras de hoja verde son ricas en ácido fólico natural por su contenido de vitamina B-9. La vitamina B-2 y la B-12 se encuentran en los yogures naturales. La B-7 (biotina) en los huevos. Las vitaminas B-2, B-3, B-6 y B-12 en el salmón y la B-5 en las semillas de girasol.