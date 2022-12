Memoria: esta es la edad en que alcanza su máximo nivel

Muchas son las definiciones que le atribuye la Real Academia Española (RAE) a la memoria, como la “facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado” o el “acuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado”.

Entre tanto, la pérdida de memoria se relaciona con Alzheimer y con otras enfermedades. Importante mencionar que con el envejecimiento es normal evidenciar señales de olvido que pueden ser graves o leves.

Por ejemplo, la National Institute on Aging asegura que cuando se presentan problemas graves de memoria, estas dificultan la cotidianidad, por lo que los primeros síntomas que se pueden presentar son: la dificultad de seguir instrucciones, desconocer lugares o personas cercanas, por ejemplo.

Es por esto, que el deterioro cognitivo leve se encuentra altamente relacionado con Alzheimer, sin embargo, es importante mencionar que no todas las personas suelen desarrollar esta enfermedad, que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “es la forma más común de demencia y puede contribuir al 60-70% de los casos. Contrariamente a la creencia popular, la demencia no es una parte normal del envejecimiento y no afecta exclusivamente a las personas mayores”.

La demencia también se encuentra asociada con la pérdida de la memoria, que según NIH no es un signo normal de envejecimiento.

Por otra parte, el sitio web Neuropediatra.org en una de sus publicaciones precisa que en la adolescencia, el cerebro tiene muchos cambios que inciden en las experiencias personales o “momentos biológicos”, es decir, que su crecimiento tiene un origen en la concepción y se desarrolla en la edad adulta por lo menos hasta los 20 años.

Foto referencia sobre vejez. - Foto: Getty Images

Pero el portal de contenidos biomédicos, Salva.net, señala que la memoria alcanza sus máximos niveles a los 25 años de edad, y pasado este tiempo, empieza a reducir su capacidad.

¿Qué es la demencia?

De acuerdo con la Biblioteca de Medicina, de los Estados Unidos, MedlinePlus, la demencia es una “pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades”, impactando el lenguaje, el pensamiento y la memoria de una persona mientras afecta su comportamiento.

“La enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia, acapara entre un 60 % y un 70 % de los casos”, señala la Organización Mundial para la Salud (OMS).

En la mayoría de los casos, la demencia aparece en adultos mayores, siendo esta enfermedad irreversible. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, la esclerosis múltiple, el mal de Parkinson, la parálisis supranuclear progresiva, pueden conllevar a esta afección.

Foto referencia sobre demencia. - Foto: Getty Images

Prevención del desarrollo de Alzheimer

La Clínica Mayo puntualiza que el Alzheimer es un trastorno progresivo, causado por demencia que afecta la calidad de vida de una persona.

Los adultos mayores suelen padecerlo, y los principales signos que se observan es el olvido de fechas o nombres de cercanos. Sin embargo, si eventualmente pasa, no significa que se padezca esta enfermedad neurológica.

La National Institute on Aging asegura que el Alzheimer “es una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos”.

Es importante destacar que aún no se conoce su cura, sin embargo, es indispensable estar bajo tratamiento médico y seguir cada una de las indicaciones para impedir que la enfermedad avance.

Además, aclarar que más que prevenir su desarrollo es reducir los riesgos, ya que cualquier persona lo puede padecer, por lo que es fundamental tener los siguientes hábitos: