Hello Kitty: Feliz medio siglo al adorable personaje que encantó al mundo y es uno de los símbolos de Japón

Hello Kitty, el personaje adorable y enigmático que adorna casi cualquier cosa, desde bolsos hasta ollas arroceras, cumple 50 años el viernes y sigue generando millones de dólares para sus creadores japoneses. El sencillo diseño del personaje (que no es un gato, sino una niña de Londres según Sanrio, la empresa creadora) tiene potencial de seguir generando dinero en los años venideros, según los expertos.

Una mujer del estado de California tiene tantos productos de Hello Kitty que su esposo le construyó un cobertizo de color rosa para guardarlos. Adentro hay miles de juguetes y otros artículos con la figura de Kitty y su vistoso lazo rojo, incluyendo hileras de gafas de sol y una silla giratoria. “A la gente de mi edad, sabes, nos dicen: ‘Hello Kitty es para niños pequeños’, y yo me río de eso”, comentó Helen, de Riverside, California. Dice tener “50 y tantos” años de edad.

Hello Kitty: esta es la verdad detrás de la identidad de este reconocido personaje de origen japonés. No es una gata

Helen, cuyo vehículo está también decorado con Hello Kitty, dirige el club de fans del sur de California “Hello Kitty SoCal Babes”. Está obsesionada con el personaje desde que apareció en Estados Unidos en los años 1970. Su vasta colección de peluches Hello Kitty le “dan calor” y pasa horas con ellos, afirma. “Sanan algo en mi niña interior”, asegura.

Hello Kitty comenzó como una ilustración en una carterita de vinilo. Desde entonces, ha aparecido en decenas de miles de productos -oficiales y no oficiales- incluyendo colaboraciones con Adidas, Balenciaga y otras grandes marcas.

El fenómeno no da visos de parar, con una película de Warner Bros en proyecto y un nuevo parque temático de Hello Kitty que abrirá el próximo año en la isla tropical china de Hainan. El precio de las acciones de Sanrio se han multiplicado por siete, elevando su capitalización de mercado a más de un billón de yenes (6.800 millones de dólares) desde que su joven director ejecutivo, Tomokuni Tsuji, reemplazó a su abuelo en 2020.

Sin narrativa

“Sería absurdamente cínico decir que no necesitamos estas cosas suaves, peludas y rosadas”, declaró a AFP Christine R. Yano, de la Universidad de Hawái. De hecho, “dada la naturaleza tensa de nuestras vidas contemporáneas, tal vez las necesitemos más que nunca”, afirmó Yano, autora del libro sobre Hello Kitty “Globalización Rosa”.

“Este fenómeno no ha muerto ni va a morir, al menos a corto plazo”, agregó. A diferencia de otros productos culturales japoneses, como Pokémon o Dragon Ball, la narrativa es mínima alrededor del personaje, cuyo nombre completo es Kitty White. Algunas feministas afirman que la falta de boca de Hello Kitty es un símbolo de desempoderamiento, pero Yuko Akiyama, jefe mundial de manejo de marca de Sanrio, asegura que esa característica hace que el personaje pueda “reflejar” diferentes emociones.

“Si usted está triste, Hello Kitty le conforta. Si está feliz, Hello Kitty comparte su alegría”, comentó Akiyama.

Kawaii

Entre las celebridades aficionadas a Hello Kitty figuran Lady Gaga, Nicki Minaj y Katy Perry, y hasta el rey Carlos III le deseó feliz cumpleaños este año. En la cuenta de TikTok de Hello Kitty -cuya biografía la identifica como “directora ejecutiva de lo superadorable”- hay memes sarcásticos e imágenes del “Día de Hello Kitty” en partidos de béisbol de Estados Unidos que deleitan a sus 3,5 millones de seguidores.