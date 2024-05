Conozca los personajes animados que más facturan en el mundo

El segundo lugar es para la también japonesa Hello Kitty con una facturación total de 89.000 millones de dólares. Hello Kitty fue creada por la empresa Sanrio. El personaje fue diseñado por Yuko Shimizu, una diseñadora gráfica que trabajaba para Sanrio en ese momento. Hello Kitty hizo su debut en 1974, apareciendo en un pequeño monedero de vinilo para niñas. Desde entonces, se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles y queridos a nivel mundial, siendo el símbolo de toda una línea de productos que abarcan desde juguetes y accesorios hasta ropa y artículos para el hogar. De hecho, en el estudio de Visual Capitalist llaman a Hello Kitty la reina del retail, pues de ella se vende desde papel higiénico con su imagen hasta relojes de lujo.