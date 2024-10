La acción de Ecopetrol se desploma. ¿Cuál es su futuro y el margen de maniobra de los minoritarios?

Desde hace varios años, no se veía una caída en el precio de la acción de Ecopetrol, como la que se ha registrado en las últimas semanas. En lo que va de 2024, la acción en la Bolsa de Valores de Colombia ha caído 24,5 por ciento, mientras que el ADR en Estados Unidos, se ha contraído 31,62 por ciento. Y los precios de hoy son apenas comparables con los registrados en la época de la pandemia.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, hizo un ejercicio con cada uno de estos hitos. Desde el 31 de julio, cuando Ecopetrol decidió no adquirir los activos en el Permian, la acción ha caído 18,2 por ciento y su ADR, 22,8 por ciento, mientras que las petroleras a nivel mundial han bajado apenas 3,1 por ciento. Desde el cierre del 24 de septiembre, tras el pronunciamiento de JP Morgan, la acción de Ecopetrol ha caído 8,2 por ciento en pesos y 11,2 por ciento en su ADR, mientras que las petroleras a nivel mundial se han valorizado 1,6 por ciento. Y luego de que el CNE votara la ponencia para formular pliego de cargos contra Gustavo Petro, Roa y otros miembros de la campaña, el 7 de octubre, la acción se ha desvalorizado 6,2 por ciento en pesos y 8,5 por ciento en su ADR, mientras que las petroleras a nivel mundial han caído 3,4 por ciento.

Pero hay otra cara de la moneda: una acción barata de una empresa que, a pesar de las dificultades y amenazas, y aunque los resultados no son los mismos que en el histórico 2022, no está perdiendo plata. Además, las expectativas de dividendos podrían recuperarse, si se reactiva el precio del crudo y hay una mayor devaluación.

“El problema no son los resultados de Ecopetrol, sino el valor en los mercados, pero anticipo que inversionistas minoritarios con visión de largo plazo, incluso los mismos fondos de pensiones u otros fondos de inversión con apetito por el riesgo van a comprar acciones que están en precios bajos, para hacer parte de la repartición de dividendos el año entrante, con la expectativa de la recuperación del precio más adelante”, dice un experto que pidió reservar su nombre. Y agregó: “El valor de Ecopetrol es mucho más alto hoy, que la multiplicación de los cerca de 1.800 pesos por el número de acciones. Hay una oportunidad, el punto es el plazo”.

Sin embargo, la duda es si la injerencia del Gobierno en el manejo de Ecopetrol, como se vio con el caso de CrownRock, cuando no hubo respaldo del Ministerio de Hacienda en la deuda a tomar, por ser un proyecto con fracking, llevará o no a un punto de no retorno.