Esta es la carta que sacude a Ecopetrol. Exgerente del BanRepública y destacado economista renuncian a la Junta. Léala completa

En medio de esos tiempos convulsos, una decisión de Ecopetrol sorprendió. La compañía anunció que no va a comprar el 30 por ciento de CrownRock, una empresa valorada en más de 12.000 millones de dólares y en la que Oxy tiene la mayor participación.

El 31 de julio de 2024 en la tarde nos informaron que, en una reunión informal en Piedecuesta, Bucaramanga, el Presidente Gustavo Petro había manifestado a Ricardo Roa y a varios miembros de la Junta no estar de acuerdo con el Proyecto por tres razones fundamentales: se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol, e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior.

La Junta decidió entonces, por mayoría, no continuar con el negocio (nuestro voto continuó siendo afirmativo, por supuesto). Además, se consideró imposible ejecutar el proyecto sin el apoyo del Gobierno. El 31 de julio era el último día para comunicar nuestra decisión a la Oxy sin incurrir en multas posteriores. Creemos que el proyecto era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de más de sus 250 mil accionistas, por las razones expuestas en este documento, y su no aprobación motiva nuestra renuncia a la Juta Directiva de Ecopetrol S.A. Sin los recursos futuros que aportaría el proyecto las finanzas de Ecopetrol se deteriorarán y 2 se reducirán las transferencias de la empresa al Gobierno Nacional.

La importancia del Proyecto Oslo

La cuenca del Permian representó en 2023 el 50% de la producción de crudo y 18% de la producción de gas en los Estados Unidos, y ha tenido el mayor crecimiento relativo en producción en los últimos años con inversiones de todas las firmas petroleras importantes. La cuenta del Permian explicó el 3% de la producción mundial de petróleo en 2014 y el 12% en 2024, y su dinamismo llevó a que la participación de los Estados Unidos en la producción mundial pasara de 15% en 2014 a 22% en 2025. De otra parte, el estado de Texas ha sido pionero en materia de cambio climático, y la Oxy, en particular, se ha especializado en tecnologías para extraer CO2 de la atmósfera y enterrarlo. Participar con 30% en el denominado Proyecto Oslo (se descartó el 49% por razones financieras) implicaba una expansión cercana a 10% en reservas y en producción (otros 65 mil barriles, es decir, permite duplicar la producción del proyecto actual en el Permian) y cercana a 15% en las utilidades de Ecopetrol.

a) Se trata de una inversión sustancial, similar a la que se realizó en la compra de ISA, pero no se requieren recursos del gobierno. La inversión se financiaría a través de un crédito puente, ya disponible, y con créditos bancarios y/o bonos emitidos en el mercado de capitales; también, desde 2026, con recursos proveniente del mismo Proyecto Oslo.

b) Adelantar el Proyecto Oslo no implicaba sacrificar proyectos en Colombia, puesto que la financiación proviene de préstamos bancarios y emisión de bonos que no necesariamente están disponibles para proyectos nacionales mucho menos rentables y seguros. Hoy no existe una oportunidad de negocio en Colombia con el potencial de generar los resultados en reservas y caja en el periodo de tiempo en que los genera el Proyecto Oslo.