Mientras avanza la construcción del metro de Bogotá, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia reciente de la capital del país, un estudio llevado a cabo por BogoTank —la alianza de investigación aplicada entre la Universidad de los Andes y ProBogotá Región— estableció que el valor del suelo cerca de sus estaciones ya subió.

De acuerdo con dicho estudio, el precio del suelo se incrementó hasta en un 11,7 % en áreas que están cerca del metro, en particular, en sectores que se ubican a menos de 800 metros de las que serán las estaciones de la primera línea de este sistema de transporte masivo.

“Durante la fase de anuncio y estructuración del proyecto (2019), los predios ubicados a menos de 800 metros de las estaciones registraron un incremento promedio del 11,7 % en el valor del suelo”, indica el estudio de BogoTank.

Así mismo, destaca que en la fase de construcción (2023) el efecto positivo se mantiene con una valorización promedio del 8,8 %.

Además, el estudio recalcó que, si bien aún no hay adjudicación de la segunda línea del metro, las áreas cercanas a las futuras estaciones ya presentan una valorización proyectada del 11,8 %; lo anterior, asociado a los efectos de expectativa y a la certeza progresiva del proyecto.

La Avenida Caracas ha sido una de las vías más intervenidas por la construcción de la megaobra. Foto: Empresa Metro de Bogotá

“El metro ya está haciendo que la ciudad crezca; solo con el anuncio de la obra, el valor del suelo aumentó 11,7 %, y con el avance subió otro 8,8 %. Hay que seguir potenciando este crecimiento”, dijo Juan Pablo Bocarejo, director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes.

Para sacar los valores mencionados, BogoTank explica que fueron estimados comparando manzanas cercanas a las líneas del metro con otras de características urbanas similares en el resto de la ciudad, “lo que permite aislar el impacto específico de la infraestructura de transporte sobre el valor del suelo”.

Así mismo, los expertos utilizaron información catastral oficial y métodos econométricos avanzados de emparejamiento espacial y regresión.

Es por ello que el estudio de BogoTank señaló que megaobras como el metro de Bogotá terminan generando efectos económicos positivos desde sus etapas tempranas, incluso antes del inicio de la operación.

“La primera línea del metro ya es un hecho, lo que está en juego es sí la convertimos o no en un catalizador de prosperidad sostenible. Con BogoTank queremos dar ideas para que esta obra de infraestructura sea una oportunidad para generar equidad, bienestar y prosperidad urbana sostenible”, agregó María Carolina Castillo, presidenta ejecutiva de ProBogotá Región.