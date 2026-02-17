¿Cómo van las obras del metro por la Av. Caracas? Distrito anunció apertura en este corredor vial

Las obras de la primera línea del metro han generado un cambio profundo en la movilidad sobre la avenida Caracas, uno de los corredores más utilizados de la ciudad. La construcción de este sistema, que conectará la zona de Bosa con los Héroes, ha requerido modificaciones operativas en el servicio de TransMilenio, afectando temporalmente varias estaciones de la troncal Caracas mientras se erige el viaducto del metro elevado.

La obra del metro ha afectado al funcionamiento de TransMilenio, con cierres parciales de estaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá

Debido a la intervención en el corredor, algunas estaciones tradicionales han sido cerradas, reubicadas o reemplazadas por estaciones temporales para garantizar que el servicio de transporte masivo continúe operando en la zona. Por ejemplo, se dio el cierre de la estación Avenida Jiménez para facilitar el avance de las obras de la primera línea y, en su lugar, desde el 7 de febrero de 2026 se habilitó una estación temporal a la misma altura entre calles 10 y 8, con el propósito de mantener la conectividad mientras se ejecutan los trabajos.

Con el impulso de la obra del metro y el avance en la construcción de infraestructura clave durante el primer semestre de 2026, las autoridades del Distrito y la empresa Metro de Bogotá anunciaron que varias estaciones de TransMilenio comenzarán a operar nuevamente este año en la avenida Caracas, las cuales harán parte del plan de integración entre las estaciones del sistema actual y las futuras del metro.

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Las estaciones que se proyecta abrir, según la empresa Metro, son:

Calle 19

Calle 39

Calle 63

Calle 72

Marly

Tercer Milenio

Estas aperturas forman parte de un esfuerzo por recuperar gradualmente la conectividad sobre la troncal mientras se ejecuta la construcción del metro elevado.

Las estaciones temporales implementadas durante el proceso han servido como alternativas operativas para que los usuarios continúen movilizándose en la troncal Caracas sin interrupciones significativas a pesar de las obras.

De acuerdo con el Distrito, con corte al 31 de enero de 2026, las obras del metro de Bogotá presentan un avance del 72,13 %, manteniendo firme la meta de entrada en operación hacia 2028, lo que incluye la construcción de 16 estaciones que abarcan desde la zona de Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

Avance de obras del metro de Bogotá. Foto: El Espectador

La obra contempla también estructuras complementarias como pasos a desnivel y elementos que facilitarán la conexión con el sistema de transporte masivo existente.

Mientras se confirman estas reactivaciones, es importante estar atentos a las novedades en las estaciones de TransMilenio sobre la Caracas. Por ejemplo, la estación temporal Calle 57 ha tenido cierres nocturnos para permitir actividades específicas de izaje de dovelas del viaducto del Metro. Estas actualizaciones se comunican a través de las redes sociales del sistema de transporte.