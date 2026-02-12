Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

La administración del alcalde, Carlos Fernando Galán, dio a conocer detalles del proyecto de la Línea 2 del Metro de Bogotá. Lo hizo durante un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia y representantes de la banca internacional de desarrollo, en el que se presentó el estado, alcance y condiciones del proyecto, con el objetivo de ampliar la participación internacional y garantizar su desarrollo bajo estándares técnicos, financieros y jurídicos de alto nivel.

El espacio liderado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gerente del Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, contó con la participación de delegaciones de 23 embajadas, de las cuáles siete contaron con la participación de sus embajadores: Reino Unido, Portugal, España, Austria, Italia, Turquía, China y Nueva Zelanda.

Adicionalmente, siete embajadas contaron con la participación de su Consejero Económico o Comercial: Canadá, Brasil, la Unión Europea, Turquía, Emiratos Árabes, China y Corea del Sur. En la socialización también estuvieron representantes de la Banca Internacional: CAF, BID, Banco Mundial, IFC, KfW, AFD y Korea Eximbank, que conocieron de primera mano el proyecto, su estructuración técnica y el respaldo institucional.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, destacó que la ciudad atraviesa el momento de transformación más importante de su historia en materia de infraestructura. “Bogotá está en obra como nunca antes. La Línea 1 del Metro rompió una barrera histórica y nos dio la experiencia institucional, técnica y administrativa que hoy nos permite avanzar con mayor solidez hacia la Línea 2”, afirmó.

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

El mandatario de los capitalinos recordó que la Línea 1, actualmente en construcción con un avance superior al 72 %, representa no solo un hito simbólico sino un aprendizaje clave para la ciudad. Esta experiencia ha fortalecido la capacidad técnica de la Empresa Metro de Bogotá y de toda la institucionalidad distrital, incluyendo las secretarías de Movilidad, Ambiente y las empresas de servicios públicos.

La Línea 2 del Metro de Bogotá

La Línea 2 del Metro surge como continuación del sistema de movilidad de la ciudad. El proyecto fue estructurado con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales.

Tras un primer proceso de precalificación en 2023, en el que se recibieron más de 3.300 observaciones que fueron atendidas por la Empresa Metro, el proyecto alcanza hoy un mayor nivel de madurez técnica y contractual. “Queremos competencia amplia y de alto nivel. Por eso invitamos a las embajadas a ayudarnos a difundir el proyecto en sus países y promover el diálogo directo con las empresas interesadas”, señaló el alcalde Galán.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, explicó que la Línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de extensión, contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada y un patio-taller, se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas, utilizará trenes automáticos GoA4 (sin conductor), similares a los de la Línea 1 y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora sentido.

Se estima que en la calle 72 con Caracas, donde termina la Línea 1, empate con la Línea 2. Tome la calle 72 hasta llegar a la Avenida Ciudad de Cali y de ahí tomará rumbo al norte, pasando por debajo del Humedal Juan Amarillo, y culminando en la calle 145 con carrera 141B, en el sector de Fontanar del Río, ubicado en la localidad de Suba, donde se ubicará el patio taller de dicha segunda línea.

El proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. Un trayecto que hoy puede tardar más de una hora se realizará en aproximadamente 20 minutos. “Es un metro pesado, eléctrico, automatizado, limpio y eficiente. Más que infraestructura, es una transformación ambiental y social para Bogotá”, indicó Narváez.

La Línea 2 cuenta con un convenio de cofinanciación firmado en 2023, que garantiza los recursos del proyecto:

Nación: USD 6,129.00 millones (70 %)

Distrito: USD 2,637.00 millones (30 %)

Total proyecto: USD 8,766.00 millones

El esquema financiero elimina el riesgo de demanda para los proponentes, ya que los pagos están respaldados por vigencias futuras garantizadas por la Nación y el Distrito, bajo el mismo modelo implementado para la Línea 1. Además, el proyecto cuenta con créditos y acompañamiento de banca multilateral como el BID, el BEI, la CAF y un proceso en curso con el Banco Mundial.

Cronograma

El Distrito inició una fase de divulgación internacional que se extenderá hasta el 31 de marzo. Posteriormente:

- Publicación documentos de precalificación: 3 de marzo

- Recepción solicitudes de precalificación: 5 de junio

- Lista de precalificados: 8 de julio

- Publicación documentos licitación: 31 de julio

- Recepción de ofertas: 30 de noviembre

- Adjudicación estimada: enero de 2027

El proceso contempla reuniones grupales y uno a uno con empresas interesadas. “La Línea 2 es un proyecto estratégico que conecta visión, impacto y oportunidades globales. Invitamos al mundo a construir el futuro de Bogotá con nosotros”, concluyó el gerente Leonidas Narváez.

Si la adjudicación se lleva a cabo en enero de 2027, como se tiene previsto, la administración distrital espera suscribir el Acta de Inicio a finales de ese año y entrar en operación en 2035 dicha megaobra para quienes habiten en Bogotá.