Bogotá

Pilas, nuevo cierre en la avenida Boyacá: ¿por cuánto tiempo estará bloqueado este punto en el corredor vial?

El cierre se dará en el marco de la construcción del metro.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

19 de febrero de 2026, 5:46 p. m.
Cierre de avenida Boyacá por obras del metro.
Cierre de avenida Boyacá por obras del metro. Foto: Guillermo Torres / Provesi / Semana

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de las calzadas oriental y occidental de la avenida Boyacá entre avenida Primero de Mayo y calle 34 Sur. Este cierre se dará de forma paulatina, en etapas no simultáneas.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades iniciarán el 20 de febrero de 2026 y se ejecutarán en horario nocturno comprendido entre las 11:00 p. m. y las 04:00 a. m. Contará con dos etapas que se realizarán de manera asincrónica:

Etapa 1: cierre total de calzada occidental.

Etapa 2: cierre total de calzada oriental.

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permitirá a los conductores tener alternativas para la movilidad.

Obras primera Línea del Metro de Bogotá
Obras primera Línea del Metro de Bogotá en la avenida Primero de Mayo afectará la avenida Boyacá (imagen de referencia). Foto: Guillermo Torres / Semana

Este plan tendrá una duración de aproximadamente un mes, tal como lo anunció la SDM. El cual afectará a todos los agentes viales, incluidos los pasos peatonales que hacían parte del corredor y los paraderos de buses del SITP.

Por ejemplo, durante la ejecución de la etapa 1, el paradero 015B09 ubicado sobre el andén occidental de la avenida Boyacá entre avenida Primero de Mayo y calle 34 Sur y el paradero 015A09 ubicado sobre el andén occidental de la avenida Boyacá 60 metros al sur de la calle 34 Sur, quedarán inhabilitados; es por eso que los usuarios deberán hacer uso del paradero provisional ubicado 130 metros al sur de la calle 34 Sur.

Mientras tanto, los paraderos 014D09 y 014C09 ubicados sobre el andén oriental de la avenida Boyacá entre calle 34 Sur y avenida Primero de Mayo y los paraderos 014A09 y 014B09 ubicados sobre el andén oriental de la avenida Boyacá entre calle 5 Sur y calle 3A Sur quedarán inhabilitados durante la etapa 2; por ende, los usuarios deberán usar el paradero provisional ubicado 15 metros al norte de la calle 3A Sur.

Avance de obras del metro de Bogotá.
Avance de obras del metro de Bogotá. Foto: El Espectador

¿Cómo circular por estas vías?

La secretaría recomienda a los ciclistas y peatones transitar por las zonas habilitadas para ellos, así como realizar los cruces por las intersecciones y por los sitios destinados para tal fin. Asimismo, se recomienda a todos los usuarios del sector transitar con precaución, atendiendo la señalización para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.

Para los conductores, se solicita el tránsito con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT. Mientras tanto, los usuarios del servicio del SITP tienen la tarea de realizar el ascenso y descenso de los buses en los paraderos establecidos.

Para conocer las rutas alternas que tendrá la movilidad, puede visitar el siguiente enlace de la Secretaría: https://bit.ly/46fIkZc

