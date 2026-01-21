Economía

Renovarán junta directiva de Ecopetrol: convocan a nueva asamblea extraordinaria de accionistas

Estos son los detalles del nuevo proceso de elección.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 7:05 p. m.
Ecopetrol renovará su junta directiva.
Ecopetrol renovará su junta directiva. Foto: SEMANA

Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, anunció hace algunas horas una nueva reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el próximo 5 de febrero. El encuentro buscaría tener a los integrantes de esta asamblea para tomar una decisión clave.

La compañía busca definir nuevamente su junta directiva para el periodo 2025-2029, para el ingreso de nuevos integrantes. Es importante tener en cuenta que el encuentro pactado será a las 8 de la mañana del día mencionado, en el edificio principal de Ecopetrol, en la carrera 13 con 36.

ECOPETROL
Ecopetrol tendrá nueva asamblea extraordinaria. Foto: Semana / Getty Images

Son varios los nombres que se barajan como nuevos integrantes de la junta de la petrolera. Uno de ellos es el de Juan Gonzalo Castaño, quien es ingeniero de petróleos de la Academia Estatal del Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú, Rusia.

Adicionalmente, es representante legal de la Fundación Nuevo Liceo Antioqueño y desempeña labores de consultoría y asesoría en temas energéticos, sobre todo en temas de hidrocarburos.

Macroeconomía

Los efectos de la propuesta del Gobierno de bajar la gasolina $300: “expone el FEPC a un escenario crítico”

Macroeconomía

Dólar bajó en Colombia este 21 de enero: conozca el precio oficial de la divisa

Macroeconomía

La desigualdad vuelve al centro del debate: Colombia entre los países con mayor concentración de riqueza

Macroeconomía

¿Por qué algunos pensionados verán menos dinero en su mesada este año?

Macroeconomía

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Macroeconomía

Superfinanciera destapa visión sobre mercado de capitales, el que se busca impulsar con repatriación de parte de plata de pensiones

Macroeconomía

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

Empresas

César Eduardo Loza, nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, destacó que “vender el Permian es impactar su estabilidad”

Empresas

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

Empresas

Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

La Iata envía comunicación a MinTransporte: “Queremos manifestar nuestra preocupación respecto a la decisión del Gobierno nacional”

Otro de los nombres más importantes fue Carolina Arias Hurtado, administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira y que es ficha del Gobierno Nacional.

ricardo roa Presidente de Ecopetrol, exgerente de campaña de Petro
Ricardo Roa anunció el proceso de elección. Foto: guillermo torres-semana

Se desempeña como investigadora en extractivismo y transición energética de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (Iespa) de la UTP. Es asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente.

Estos dos miembros en la postulación tendrían que cubrir vacantes que dejaron Guillermo García y también Mónica de Greiff. Sin embargo, miembros de la junta actuales también se mantendrían.

Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

Entre estos están Ángela María Robledo, Hildebrando Vélez Galeano, Alberto José Merlano Alcocer y Lilia Tatiana Roa. Además, seguirán también Luis Felipe Henao, quien funge en la junta como representante de los accionistas minoritarios. También permanecerá allí en el asiento Ricardo Rodríguez, miembro que está en representación de los departamentos productores.

ángela maría robledo Excongresista
Ángela María Robledo hace parte de la junta actual.

Más de Macroeconomía

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000

Los efectos de la propuesta del Gobierno de bajar la gasolina $300: “expone el FEPC a un escenario crítico”

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar bajó en Colombia este 21 de enero: conozca el precio oficial de la divisa

Ecopetrol acciones

Renovarán junta directiva de Ecopetrol: convocan a nueva asamblea extraordinaria de accionistas

inversiones

La desigualdad vuelve al centro del debate: Colombia entre los países con mayor concentración de riqueza

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

¿Por qué algunos pensionados verán menos dinero en su mesada este año?

Gustavo Petro Daniel Noboa

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Asobancaria 2024

Superfinanciera destapa visión sobre mercado de capitales, el que se busca impulsar con repatriación de parte de plata de pensiones

.

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

Shocked upset worried businessman reading bad news on laptop in the office.

Propuesta de repatriar ahorros invertidos en el extranjero impactaría a trabajadores: menos posibilidades de que se pensionen

La intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió los ánimos durante la sesión.

MinHacienda afirma que decreto que obliga a AFP a repatriar parte de plata de pensiones no afectará derechos de afiliados

Noticias Destacadas