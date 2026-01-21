Renovarán junta directiva de Ecopetrol: convocan a nueva asamblea extraordinaria de accionistas

Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país, anunció hace algunas horas una nueva reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el próximo 5 de febrero. El encuentro buscaría tener a los integrantes de esta asamblea para tomar una decisión clave.

La compañía busca definir nuevamente su junta directiva para el periodo 2025-2029, para el ingreso de nuevos integrantes. Es importante tener en cuenta que el encuentro pactado será a las 8 de la mañana del día mencionado, en el edificio principal de Ecopetrol, en la carrera 13 con 36.

Ecopetrol tendrá nueva asamblea extraordinaria. Foto: Semana / Getty Images

Son varios los nombres que se barajan como nuevos integrantes de la junta de la petrolera. Uno de ellos es el de Juan Gonzalo Castaño, quien es ingeniero de petróleos de la Academia Estatal del Petróleo y Gas I.M. Gubkin de Moscú, Rusia.

Adicionalmente, es representante legal de la Fundación Nuevo Liceo Antioqueño y desempeña labores de consultoría y asesoría en temas energéticos, sobre todo en temas de hidrocarburos.

Otro de los nombres más importantes fue Carolina Arias Hurtado, administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira y que es ficha del Gobierno Nacional.

Ricardo Roa anunció el proceso de elección. Foto: guillermo torres-semana

Se desempeña como investigadora en extractivismo y transición energética de la Línea de Investigación Estudios Socioculturales y Problemática Ambiental (Iespa) de la UTP. Es asesora del Movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente.

Estos dos miembros en la postulación tendrían que cubrir vacantes que dejaron Guillermo García y también Mónica de Greiff. Sin embargo, miembros de la junta actuales también se mantendrían.

Entre estos están Ángela María Robledo, Hildebrando Vélez Galeano, Alberto José Merlano Alcocer y Lilia Tatiana Roa. Además, seguirán también Luis Felipe Henao, quien funge en la junta como representante de los accionistas minoritarios. También permanecerá allí en el asiento Ricardo Rodríguez, miembro que está en representación de los departamentos productores.