Comenzando el año y ya esta empresa está agobiada con los bloqueos que frenan su operación

En la primera mitad del mes la empresa Cerrejón ya lleva 12 bloqueos.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 10:08 p. m.
Cerrejón
Cerrejón Foto: Cortesía Cerrejón

Una de las situaciones difíciles de manejar para las empresas es la de los bloqueos, cuyas soluciones a veces no dependen de la afectada, sino de las negociaciones que adelante el gobierno con los manifestantes.

En el caso de Cerrejón, apenas empezando el año, su operación ya se ve impactada por los bloqueos.

Aún sin terminar enero, y, más aún, solo en las primeras dos semanas de este mes, ya se han registrado 12 bloqueos que afectan la línea férrea y los accesos a la operación de la mina de carbón en el sitio conocido como Puerto Bolívar.

Foro compromiso Guajira
Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

Así lo aseguraron los voceros de la compañía, considerada como la operadora de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo.

Las interrupciones se presentan en el transporte de carbón, el ingreso de los insumos esenciales y la continuidad de actividad extractiva en el norte del país, aseguraron los voceros de la empresa.

Las razones del bloqueo suenan absurdas

El problema adicional, más allá de la productividad de la compañía, es que “se está impidiendo el funcionamiento regular de una infraestructura clave para La Guajira y para el país”, señaló Claudia Bejarano, presidenta de Cerrejón.

Para la muestra, de acuerdo con el pronunciamiento, desde el 16 de enero permanece un bloqueo activo y es el del kilómetro 143, en inmediaciones de Puerto Bolívar, por parte de algunas personas de comunidades vecinas, quienes exigen que se les permitan el ingreso de chivos a las instalaciones, en contravía de la seguridad operacional de este espacio crítico.

En Colombia, los bloqueos se han vuelto el pan de cada día y afectan a empresas de diferentes sectores de la economía. Inclusive, en ciudades como Bogotá hacen mella en la población en general, que, en ocasiones, se queda atascada en trancones propiciados por protestas, con lo cual, adultos mayores terminan perdiendo sus citas médicas o los viajeros no logran llegar a tiempo al aeropuerto para tomar los vuelos.

Cáqueza presenta tránsito intermitente por una situación ajena a la operación vial.
Bloqueos afectan a distintos sectores de la economía. Foto: X - @BluRadioCo - A.P.I

En el caso del Cerrejón, la compañía afirma que “estos hechos ocurren en un contexto de mayor complejidad en materia de orden público, que incluye el atentado contra la línea férrea registrado el pasado 13 de enero".

Para los voceros del Cerrejón, “la reiteración de bloqueos y actos de violencia no solo afecta a Cerrejón, sino también a miles de trabajadores, contratistas, proveedores, comunidades vecinas y al desarrollo económico de La Guajira”, manifestaron.

En ese sentido, hicieron un llamado a no utilizar las vías de hecho, pues “ese no es el camino”. Invitaron a procurar que “la seguridad, el respeto por la ley y la estabilidad operativa deben prevalecer para garantizar empleo, desarrollo regional y confianza en el departamento y en Colombia”.

