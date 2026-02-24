Tecnología

Llamar a un contacto que lo bloqueó: el truco que puede aplicar en su celular para intentar comunicarse con un número restringido

Una persona puede bloquear un número en su celular por diversas razones, lo que impide recibir llamadas sin importar el dispositivo.

La mala señal puede ser un problema cuando se requiere hacer una llamada telefónica.
La mala señal puede ser un problema cuando se requiere hacer una llamada telefónica. Foto: Getty Images

Hoy en día, el hecho de ser bloqueado por otra persona podría provocar incertidumbre, molestia y el deseo de retomar el contacto. Aunque la función de bloqueo existe justamente para impedir la comunicación directa, hay ciertas alternativas técnicas y aspectos prácticos que, en determinadas situaciones, podrían permitir intentar una llamada o buscar una forma de restablecer el vínculo.

Una persona puede bloquear un número en su celular por diversas razones, lo que impide recibir llamadas sin importar si el dispositivo es Android o iPhone. Cuando un número está restringido, los intentos de llamada no se completan o se cortan tras el primer tono, y los mensajes no se entregan al destinatario, de manera similar a lo que ocurre cuando un correo electrónico es rechazado por el sistema.

¿Cómo hacer una llamada si he sido bloqueado?

Ocultar el número telefónico es una opción que impide que el destinatario vea quién realiza la llamada, lo que aumenta la probabilidad de que esta sea atendida. Al mostrarse como comunicación anónima, el contacto solo percibe un origen desconocido en el identificador de llamadas.

Conocer si una estafa es spam.
Existe una plataforma que alimentan usuarios para prevenir que otros caigan en trampas por llamadas. Foto: Getty Images

En los dispositivos de Apple, el procedimiento consiste en ingresar a ‘Ajustes’, seleccionar ‘Teléfono’ y desactivar la función de mostrar el identificador de llamadas. De esta manera, el número deja de ser visible para la persona que recibe la comunicación.

Por su parte, en teléfonos con sistema Android, el proceso se realiza desde ‘Configuración’, luego en ajustes de llamadas, opciones adicionales e identificador de llamadas. Allí se selecciona la alternativa de ocultar el número para que las comunicaciones salgan sin identificación.

Una de las primeras recomendaciones es no contestar llamadas de números desconocidos.
Una de las primeras recomendaciones es hacer una serie de ajustes al celular. Foto: Getty Images

Otra posibilidad consiste en marcar *67 antes del número al que se desea llamar. Este método también bloquea la visualización del número y hace que la llamada aparezca como privada o desconocida, especialmente en líneas personales o teléfonos fijos, aunque suele no funcionar al contactar empresas.

El truco contra el spam telefónico: por qué responder es mejor que rechazar

Asimismo, existen aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store que permiten generar números temporales para llamar o enviar mensajes sin usar una nueva tarjeta SIM. Aunque estas herramientas pueden facilitar el contacto, es importante considerar la decisión de la otra persona de mantener distancia, ya que insistir de forma reiterada puede resultar invasivo e incluso tener consecuencias legales.

