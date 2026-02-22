Esto es lo que debe hacer para evitar ser víctima de peligrosa modalidad de estafa a través de llamadas

Las estafas telefónicas se han convertido en una de las formas de fraude más comunes en la actualidad, aprovechando la inmediatez y el alcance masivo de las llamadas y mensajes a través de dispositivos móviles.

Una modalidad de ellas es la denominada ‘llamada fantasma’ y se presenta cuando lo llaman y nadie habla.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá explica que este es el primer paso que usan los delincuentes para verificar si un número telefónico está activo y, así, incluirlo en sus bases de datos para futuros fraudes, estafas y otros delitos.

“Estos sujetos llaman de números desconocidos en repetidas ocasiones sin pretender establecer una conversación. Lo que buscan es generar llamadas de prueba, con el fin de hacer una verificación para saber si los números marcados están activos”, dice la entidad.

Deje de rechazar las molestas llamadas spam: esta es la forma correcta de frenarlas para siempre

Y agrega: “Con solo responder la llamada, comprueban que la línea es válida, la cual podría ser utilizada para realizar posteriormente fraudes”.

Luego de que los criminales logran establecer una lista de números de las personas que contestan con regularidad, ellos llaman con el objetivo de engañar a su víctima.

Las estafas telefónicas se detectan cuando quienes llaman solicitan datos confidenciales. Foto: Getty Images

“En algunos casos se hacen pasar por trabajadores de bancos, empresas de telefonía o hasta personas que entregan premios, con el fin de hurtar datos personales y hasta llegar a estafar las personas”, agrega la secretaría.

“Estar alerta y conocer cómo operan estos delincuentes nos permite entre todos cerrarle el paso a estos sujetos, quienes esperan pacientemente hasta encontrar una debilidad mediante la cual puedan vulnerar a los ciudadanos. Responder a una llamada fantasma puede convertir su número telefónico en un blanco para fraudes y otros delitos”, advirtió César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad.

DataCrédito alerta sobre los fraudes que podrían afectar a los colombianos en 2026

Recomendaciones

Si no espera una llamada, no conteste números desconocidos.

No proporcione respuestas afirmativas como “sí” o “de acuerdo” ante voces sospechosas, especialmente si se trata de una grabación o un asistente automatizado.

No suministre información personal ni financiera por teléfono, incluso si la persona al otro lado asegura pertenecer a una entidad oficial o bancaria.

Informe a familiares y personas cercanas, en especial a adultos mayores, sobre este tipo de modalidad delictiva y cómo actuar en caso de recibir estas llamadas.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Las llamadas no deseadas se consolidaron en 2025 como uno de los principales ‘dolores de cabeza’ para los usuarios de telefonía móvil en Colombia.

Según el más reciente informe de Truecaller, los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam durante el año, una cifra que representa un aumento cercano al 70 % frente a 2024.

El crecimiento evidencia la aceleración de un fenómeno que no solo incomoda, sino que también expone a millones de personas a intentos de fraude y estafa. En promedio, durante 2025 se identificaron 1.390 millones de llamadas spam cada mes, lo que refleja la dimensión cotidiana del problema.

La tendencia sugiere que ciertos momentos del calendario podrían estar asociados a campañas comerciales agresivas o esquemas de fraude más activos.