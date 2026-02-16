DataCrédito alerta sobre los fraudes que podrían afectar a los colombianos en 2026

El uso intensivo de plataformas digitales para trabajar, comprar y gestionar las finanzas continúa creciendo en Colombia. Sin embargo, este avance también está transformando la manera en que opera el fraude.

Los ciberdelincuentes ya no dependen de engaños aislados o ataques oportunistas, sino que aprovechan tecnologías avanzadas para ejecutar esquemas más autónomos, persistentes y complejos, capaces de escalar rápidamente y pasar desapercibidos.

En este contexto, DataCrédito Experian presentó su Future of Fraud Forecast 2026, un informe anual que identifica las principales amenazas de fraude que impactarán a empresas y consumidores a nivel global durante el año.

El reporte advierte que los estafadores están usando la tecnología a su favor, aprovechando la inteligencia artificial, la automatización y la interconexión digital para lanzar ataques cada vez más difíciles de detectar y contener.

“Las cifras evidencian la magnitud del problema, pues tan solo en Estados Unidos, los consumidores perdieron más de $12,5 mil millones de dólares por fraude en 2024, según la Federal Trade Commission (FTC). Junto a esto Experian muestran que cerca del 60 % de las empresas a nivel global inrementó sus pérdidas por fraude entre 2024 y 2025, una señal clara de cómo la sofisticación del delito digital está presionando a los mercados más avanzados y anticipa los riesgos que enfrentarán otros países, incluido Colombia”, señala DataCrédito.

Las principales amenazas digitales que prevenir en 2026

1. Fraude entre sistemas automatizados. La interacción entre sistemas y agentes de inteligencia artificial que operan sin supervisión humana directa está abriendo nuevos espacios para el fraude. A medida que más procesos se automatizan, se vuelve más complejo identificar responsabilidades, intenciones y riesgos, creando un nuevo escenario de vulnerabilidad para las organizaciones.

2. Deepfakes y suplantación de identidad. El uso de inteligencia artificial para generar audios, imágenes y videos hiperrealistas permite a los estafadores hacerse pasar por personas reales, superar controles de verificación y acceder a sistemas sensibles. Esta amenaza ya dejó de ser excepcional y comienza a impactar de forma directa a usuarios y empresas en Colombia.

3. Dispositivos inteligentes como nuevos puntos de ataque. La expansión de hogares y entornos conectados, como asistentes de voz, cámaras, cerraduras inteligentes y otros dispositivos, amplía la superficie de ataque. Estos equipos pueden ser explotados para recolectar datos, monitorear actividades o facilitar accesos no autorizados.

4. Clonación de sitios web y robo de credenciales. La clonación de páginas legítimas de comercios, entidades y servicios digitales sigue siendo una de las formas más efectivas de fraude. Estas plataformas falsas reaparecen rápidamente incluso después de ser eliminadas, alimentando el robo de credenciales, la suplantación de identidad y el fraude digital.

5. Bots emocionales y estafas a gran escala. Los bots impulsados por inteligencia artificial ya son capaces de sostener conversaciones creíbles, generar confianza y manipular emocionalmente a las personas. Estas herramientas están siendo utilizadas en estafas románticas o engaños de urgencia, permitiendo que el fraude escale de forma masiva y cause impactos económicos y emocionales más profundos.

“Estas tendencias nos muestran que el fraude digital dejó de ser un riesgo abstracto para convertirse en una realidad cotidiana. En Colombia, este fenómeno genera una alta preocupación, pues de acuerdo con estudios de DataCrédito Experian, más del 97 % de los colombianos percibe que el fraude ocurre con frecuencia, y más de un tercio ha sido víctima directa en el último año. Esto eleva la presión sobre las empresas, que hoy deben demostrar que pueden proteger la información, anticiparse a los riesgos y responder con rapidez. La diferencia ya no está solo en detectar el fraude, sino en identificar señales tempranas antes de que el daño ocurra”, explicó Victor Nieto, Jefe de Gestión Productos DA Experian