Datacrédito entrega nueva información a sus reportados: tendrán oportunidad de saldar sus deudas

Cada año, las personas que cuentan con reportes negativos en las bases de datos buscan nuevas opciones para limpiar su historial y ponerse al día en sus obligaciones.

Una de las principales plataformas que consultan los ciudadanos para conocer su situación financiera es Datacrédito. A través de esta herramienta es posible identificar si una persona está reportada o, por el contrario, si su comportamiento de pago le permite acceder a nuevos productos financieros.

Con ese propósito, regresa la Feria Midatacrédito en su cuarta edición, un espacio creado por Datacrédito Experian para acompañar a las personas en el uso inteligente de sus datos, acercarlas a soluciones reales del ecosistema financiero y guiarlas en la construcción de una mejor historia crediticia, a partir de decisiones más claras e informadas.

DataCrédito es una de las principales centrales de riesgo del país. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuándo y dónde?

Lugar: Corferias, Bogotá

Fecha: sábado 7 de febrero 2026

Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m

Este año, las personas podrán realizar un pre-registro breve, que agilizar su ingreso.

¿Qué podrá hacer en la Feria Midatacrédito 2026?

En la feria, las personas encontrarán servicios y acompañamiento diseñados para ayudarlas a tomar decisiones financieras más claras y avanzar hacia una mejor estabilidad económica. Durante la jornada podrán:

Participar en actividades de educación financiera, centradas en planificación, hábitos saludables y uso responsable del crédito.

Consultar gratuitamente su historial crediticio, para entender cómo se construye su perfil financiero.

Negociar sus deudas y explorar acuerdos de pago ajustados a su situación actual.

Conocer ofertas y oportunidades de crédito acordes con su perfil y necesidades.

Conocer su puntaje de crédito sin costo y aprender cómo fortalecerlo con decisiones informadas. El evento reunirá a 15 entidades del sector financiero, cooperativo, fintech y de telecomunicaciones, que ofrecerán asesoría para negociar deudas y soluciones de financiamiento adaptadas a los asistentes.

Por medio del evento se pueden encontrar diversos beneficios. Foto: Suministrada por DataCrédito Experian

“Creemos que cada persona puede escribir una historia de éxito crediticio cuando cuenta con información clara, orientación y acceso a soluciones reales. La Feria Midatacrédito es un espacio pensado para acompañar a las personas en ese proceso: entender su información, tomar control de su crédito y construir una mejor historia de crédito. Desde Experian trabajamos para que la tecnología y los datos confiables estén al servicio de ese objetivo: empoderar a los ciudadanos para tomar decisiones más informadas y fortalecer su bienestar financiero”, afirmó Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito.