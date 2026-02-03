Finanzas

Datacrédito entrega nueva información a sus reportados: tendrán oportunidad de saldar sus deudas

Conozca los detalles de la oportunidad que anunciaron.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de febrero de 2026, 2:04 a. m.
Las personas podrán encontrar información sobre sus deudas
Las personas podrán encontrar información sobre sus deudas

Cada año, las personas que cuentan con reportes negativos en las bases de datos buscan nuevas opciones para limpiar su historial y ponerse al día en sus obligaciones.

Una de las principales plataformas que consultan los ciudadanos para conocer su situación financiera es Datacrédito. A través de esta herramienta es posible identificar si una persona está reportada o, por el contrario, si su comportamiento de pago le permite acceder a nuevos productos financieros.

Con ese propósito, regresa la Feria Midatacrédito en su cuarta edición, un espacio creado por Datacrédito Experian para acompañar a las personas en el uso inteligente de sus datos, acercarlas a soluciones reales del ecosistema financiero y guiarlas en la construcción de una mejor historia crediticia, a partir de decisiones más claras e informadas.

Deudas - Finanzas Persnales - Crédito - Datacrédito
DataCrédito es una de las principales centrales de riesgo del país. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuándo y dónde?

  • Lugar: Corferias, Bogotá
  • Fecha: sábado 7 de febrero 2026
  • Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m
  • Este año, las personas podrán realizar un pre-registro breve, que agilizar su ingreso.

¿Qué podrá hacer en la Feria Midatacrédito 2026?

En la feria, las personas encontrarán servicios y acompañamiento diseñados para ayudarlas a tomar decisiones financieras más claras y avanzar hacia una mejor estabilidad económica. Durante la jornada podrán:

Consumo inteligente

  • Participar en actividades de educación financiera, centradas en planificación, hábitos saludables y uso responsable del crédito.
  • Consultar gratuitamente su historial crediticio, para entender cómo se construye su perfil financiero.
  • Negociar sus deudas y explorar acuerdos de pago ajustados a su situación actual.
  • Conocer ofertas y oportunidades de crédito acordes con su perfil y necesidades.
  • Conocer su puntaje de crédito sin costo y aprender cómo fortalecerlo con decisiones informadas. El evento reunirá a 15 entidades del sector financiero, cooperativo, fintech y de telecomunicaciones, que ofrecerán asesoría para negociar deudas y soluciones de financiamiento adaptadas a los asistentes.
Suministrada por DataCrédito Experian
Por medio del evento se pueden encontrar diversos beneficios. Foto: Suministrada por DataCrédito Experian

Creemos que cada persona puede escribir una historia de éxito crediticio cuando cuenta con información clara, orientación y acceso a soluciones reales. La Feria Midatacrédito es un espacio pensado para acompañar a las personas en ese proceso: entender su información, tomar control de su crédito y construir una mejor historia de crédito. Desde Experian trabajamos para que la tecnología y los datos confiables estén al servicio de ese objetivo: empoderar a los ciudadanos para tomar decisiones más informadas y fortalecer su bienestar financiero”, afirmó Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito.

