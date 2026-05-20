¿Qué pasará con los colombianos en Datacrédito? Se hundió la ley de ‘borrón y cuenta nueva’

En la mañana del 20 de mayo se confirmó el hundimiento de la propuesta de ley de ‘borrón y cuenta nueva’. La misma pretendía revivir las amnistías crediticias que estuvieron vigentes hace algunos años y que permitieron que muchas personas eliminaran sus reportes negativos en un plazo máximo de seis meses después de pagar sus deudas.

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Por medio del hundimiento de la propuesta, miles de colombianos seguirán bajo las reglas actuales de permanencia en centrales de riesgo.

La iniciativa buscaba eliminar los reportes de una manera más rápida. Foto: Montaje El País: fotos de 123rf

¿Qué pasará con los colombianos reportados en Datacrédito?

Con el hundimiento del proyecto, no habrá cambios en las reglas vigentes de Datacrédito; esto significa que el sistema financiero continuará operando bajo el esquema tradicional de reporte de información negativa, en el que no existe eliminación automática inmediata tras el pago de una deuda.

Junto a esto, con la caída del proyecto, los colombianos reportados deberán seguir el camino tradicional: ponerse al día con sus obligaciones y esperar los tiempos establecidos por la ley para la actualización de su historial.

Además, el sistema se seguirá rigiendo bajo los siguientes parámetros:

Las personas que estén en mora seguirán siendo reportadas.

Los reportes no se eliminarán de forma anticipada por una nueva ley.

Se mantienen los tiempos actuales de permanencia en el historial crediticio.

La entidad había explicado los alcances de la propuesta. Foto: Suministrada por DataCrédito Experian

¿Cómo se determina el tiempo de permanencia de un reporte negativo?

La permanencia de un reporte negativo en Datacrédito está regulada por la legislación colombiana. De acuerdo con la Ley 1266 de 2008, estos registros deben eliminarse después de cierto tiempo, dependiendo del tipo y valor de la obligación.

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