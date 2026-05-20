Diésel más caro, sin subsidio, para pagar deuda energética, la polémica propuesta para enfrentar crisis del sector

El sector eléctrico está pagando las deudas del Gobierno, lo que pone en jaque todo el naipe de la energía, que a su vez es el esqueleto de la economía y de lo social en el país.

Se refiere a que el Ejecutivo debe subsidios ya aplicados en la factura de servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3; al haber incurrido en impagos por el servicio prestado a entidades públicas: colegios, universidades y demás. También debe la llamada opción tarifaria de la época del covid, pese a que en varias ocasiones el presidente Gustavo Petro le dio la orden a sus ministros de minas, de pagar. Adicionalmente, también está la deuda de Air-e, empresa intervenida a la que no le han puesto los recursos para cubrir las obligaciones con sus proveedores.

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Primera tarea del próximo Gobierno

Esa deuda financiera con el sector eléctrico sería una de las primeras tareas que tendría que hacer el nuevo Gobierno que llegue a la Casa de Nariño después del 7 de agosto, según argumentó Tomás González, director del Cree-Centro Regional de Estudios de Energía.

El problema es que, así como hay una crisis energética también la hay en términos fiscales, por lo tanto, la búsqueda de plata es el gran reto. No podría ser con una reforma tributaria, pues ese trámite tiene sus bemoles y no puede hacerse tan rápido.

Tomás González, director de Cree, Centro Regional de Estudios de Energía Foto: Martha Morales Manchego / Semana

De ahí surge la propuesta de Tomás González, según la cual, se podría -de una vez por todas- quitar los subsidios al diésel, así como se hizo con la gasolina, para conseguir los recursos necesarios, con los cuales, el Estado pueda saldar la deuda con el sector eléctrico, que a cada rato amenaza con crear un apagón financiero, cuyas consecuencias serían peores.

No en vano, la energía es determinante para reducir la pobreza, pero también para acelerar el crecimiento de la economía, lo que en definitiva es parte de un círculo virtuoso, pues si hay producción hay empleo, se activa la inversión, el ahorro y en general el bienestar.

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Pero la polémica es mayúscula

Aunque la solución está allí y sería rápida, el asunto no es tan fácil. Se trata de una propuesta polémica, con un costo político alto, que no todos estarían dispuestos a asumir. De hecho, así ha sucedido hasta ahora, pues el precio del diésel sigue relativamente igual, subsidiado, teniendo en cuenta que toca sectores altamente sensibles, como los del transporte público y el de carga.

Un alza generalizada en diésel, como ya se intentó, terminó en un estallido social.

Sin embargo, González recuerda que en el ambiente está la amenaza permanente de que podamos tener problemas de suministro de energía porque no pagamos las deudas. Entre tanto, “tenemos un diésel subsidiado, algo que es cómodo para la gente y no desconozco que eso ayuda a la economía; pero la pregunta que uno se tiene que hacer es: ”¿subsidiar el diésel es la mejor manera de gastarse esa plata pública?