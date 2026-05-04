Precio del diésel aumentó 200 pesos desde este 4 de mayo; así quedó el valor del galón en las principales ciudades

Este lunes, 4 de mayo, el país cuenta con un nuevo valor para el galón del diésel tras ponerse en marcha los aumentos anunciados por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Gasolina subirá $400 a partir del 1.º de mayo, confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al terminar la junta de BanRepública

“Es lo responsable, es lo conveniente, y yo creo que la sociedad colombiana no se entenderá en el sentido de que cuando es posible bajar los precios, los bajamos, pero cuando las circunstancias nos obligan a subirlos para evitar los desequilibrios fiscales y los subsidios insostenibles, también tenemos que tomar la decisión responsable de hacer estos incrementos. Por eso va a haber un incremento de 400 pesos en el valor de la gasolina a partir del próximo 1 de mayo”, señaló el ministro.

El aumento fue determinado por el Gobierno Nacional. Foto: adobe stock

En el caso del diésel, uno de los principales insumos a nivel nacional, se registra un aumento de 200 pesos en el valor del galón. El incremento rige desde este 4 de mayo y genera un impacto en los sectores que utilizan el insumo.

Cabe señalar que el incremento se da en medio de ajustes periódicos en los precios de los combustibles, influenciados por factores como el comportamiento del mercado internacional y las políticas internas para estabilizar el sector.

Junto a esto, el alza podría tener efectos en cadena sobre el costo del transporte de carga y pasajeros, así como en el precio final de bienes y servicios en diferentes regiones del país.

El precio de la gasolina en el mundo; así está Colombia

Entre las ciudades con los precios más altos se destaca Cali, donde el galón alcanzó los $11.724, seguida de Villavicencio ($11.676) y Pereira ($11.663). También presentan valores elevados Manizales ($11.649) y Medellín ($11.601). En el caso de Bogotá, el precio se ubicó en $11.576.

Cada ciudad cuenta con un precio para el diésel. Foto: Getty Images

En la región Caribe, los precios se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional, con Barranquilla en $11.251 y Cartagena en $11.216. Por su parte, ciudades como Montería ($11.466) y Bucaramanga ($11.325) presentan valores intermedios.

Precio en las principales ciudades

Bogotá : $11.576

: $11.576 Medellín : $11.601

: $11.601 Cali : $11.724

: $11.724 Barranquilla : $11.251

: $11.251 Cartagena : $11.216

: $11.216 Montería : $11.466

: $11.466 Bucaramanga : $11.325

: $11.325 Villavicencio : $11.676

: $11.676 Pereira : $11.663

: $11.663 Manizales : $11.649

: $11.649 Ibagué : $11.567

: $11.567 Pasto : $10.496

: $10.496 Cúcuta: $9.453

Por medio de la página del Comité de Regulación de Energía y Gas, las personas pueden consultar los valores históricos del insumo y comprobar si en su ciudad se realizó el ajuste señalado.