Precio del diésel aumentó 200 pesos desde este 4 de mayo; así quedó el valor del galón en las principales ciudades

Este lunes, 4 de mayo, el país cuenta con un nuevo valor para el galón del diésel tras ponerse en marcha los aumentos anunciados por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
“Es lo responsable, es lo conveniente, y yo creo que la sociedad colombiana no se entenderá en el sentido de que cuando es posible bajar los precios, los bajamos, pero cuando las circunstancias nos obligan a subirlos para evitar los desequilibrios fiscales y los subsidios insostenibles, también tenemos que tomar la decisión responsable de hacer estos incrementos. Por eso va a haber un incremento de 400 pesos en el valor de la gasolina a partir del próximo 1 de mayo”, señaló el ministro.
En el caso del diésel, uno de los principales insumos a nivel nacional, se registra un aumento de 200 pesos en el valor del galón. El incremento rige desde este 4 de mayo y genera un impacto en los sectores que utilizan el insumo.
Cabe señalar que el incremento se da en medio de ajustes periódicos en los precios de los combustibles, influenciados por factores como el comportamiento del mercado internacional y las políticas internas para estabilizar el sector.
Junto a esto, el alza podría tener efectos en cadena sobre el costo del transporte de carga y pasajeros, así como en el precio final de bienes y servicios en diferentes regiones del país.
Entre las ciudades con los precios más altos se destaca Cali, donde el galón alcanzó los $11.724, seguida de Villavicencio ($11.676) y Pereira ($11.663). También presentan valores elevados Manizales ($11.649) y Medellín ($11.601). En el caso de Bogotá, el precio se ubicó en $11.576.
En la región Caribe, los precios se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional, con Barranquilla en $11.251 y Cartagena en $11.216. Por su parte, ciudades como Montería ($11.466) y Bucaramanga ($11.325) presentan valores intermedios.
Precio en las principales ciudades
- Bogotá: $11.576
- Medellín: $11.601
- Cali: $11.724
- Barranquilla: $11.251
- Cartagena: $11.216
- Montería: $11.466
- Bucaramanga: $11.325
- Villavicencio: $11.676
- Pereira: $11.663
- Manizales: $11.649
- Ibagué: $11.567
- Pasto: $10.496
- Cúcuta: $9.453
Por medio de la página del Comité de Regulación de Energía y Gas, las personas pueden consultar los valores históricos del insumo y comprobar si en su ciudad se realizó el ajuste señalado.