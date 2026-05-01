El precio de la gasolina en el mundo; así está Colombia

Con la guerra en Irán, los precios de los combustibles se han mantenido al alza este año. En Colombia, en donde el costo de la gasolina ya no cuenta con subsidio, el precio promedio del galón está en 15.449 pesos desde el pasado primero de abril, lo que en dólares equivale a 4,30. Ese nivel ubica al país por debajo del promedio global, que es de 5,58 dólares por galón.

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Un informe del portal Global Petrol Prices indica que Libia tiene la gasolina más barata, con 0,09 dólares por galón, y Hong Kong la más cara, con 15,65. Entre 170 países medidos, la gasolina colombiana ocupa el puesto 41 entre las más baratas. Si el análisis se hace por cuánto se puede recorrer con la misma cantidad de dinero, con 10 dólares de gasolina en Libia se podría viajar por carretera desde Bogotá hasta Buenos Aires, y en Hong Kong apenas alcanzarían para ir de Bogotá a Chía.