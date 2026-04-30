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Gasolina subirá $400 a partir del 1.º de mayo, confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, al terminar la junta de BanRepública

El entorno internacional no da para mantener la senda de reducción del precio.

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Redacción Economía
30 de abril de 2026 a las 1:55 p. m.
Precios de la gasolina subirán en mayo.
Precios de la gasolina subirán en mayo. Foto: Raúl Palacios/ El País

Se acabaron las rebajas en el galón de gasolina para los colombianos, que se venían aplicando en Colombia.

El ministro de Hacienda, al terminar la junta del Banco de la República, confirmó que a partir del 1.º de mayo se incrementará el precio del combustible en $400.

El entorno internacional, en el que hay fuertes presiones por el precio del petróleo, producto que se refina para producir gasolina y diésel, estaría llevando a la decisión.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, sí llegó a reunión de la junta del Banco de la República, en medio de la tensión institucional

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