Se acabaron las rebajas en el galón de gasolina para los colombianos, que se venían aplicando en Colombia.

El ministro de Hacienda, al terminar la junta del Banco de la República, confirmó que a partir del 1.º de mayo se incrementará el precio del combustible en $400.

El entorno internacional, en el que hay fuertes presiones por el precio del petróleo, producto que se refina para producir gasolina y diésel, estaría llevando a la decisión.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, sí llegó a reunión de la junta del Banco de la República, en medio de la tensión institucional

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