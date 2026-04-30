La expectativa con la reunión de la junta del Banco de la República este jueves 30 de abril ha sido total. No solo por la decisión que allí se tomará, sino por la fuerte disputa que se ha desatado en las últimas semanas, entre el Gobierno y el Emisor, lo que llevó a temer que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se mantuviera al margen, ausente del encuentro de expertos en política monetaria.

Son las tasas de interés de referencia las que están en juego y en la controversia. De hecho, alrededor de ellas se han creado dos bandos. Por un lado, el Gobierno está molesto porque en vez de bajarlas, para estimular la economía, el equipo del Banco Central las está incrementando, con al argumento de la mayoría de integrantes de la junta, que visualizan un riesgo inflacionario en el horizonte.

En la pasada cita, Ávila se retiró de la reunión, ante su desacuerdo con la decisión adoptada por mayoría, de incrementar las tasas de interés en 100 puntos básicos.

La polémica se cuajó y desde el Gobierno enviaron el mensaje según el cual, estudiarían la posibilidad de no participar en las próximas reuniones de la junta.

Ahora que llegó el momento, se confirma que el ministro sí asistió a la reunión que culminará hacia el medio día, con una decisión alrededor de la tasa de interés, variable que, para el Gobierno está impidiendo el crecimiento de la economía, pues al estar en niveles del 11,25 %, muy alejada de la inflación, que está por encima del 5 %, desestimula la toma de créditos para inversión en el desarrollo del país.