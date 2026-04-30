Empleos en el Estado impulsaron baja en la desocupación durante marzo del 2026: esto reveló el Dane

En la mañana de este 30 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, presentó el más reciente informe de mercado laboral para el mes de marzo, el cual demostró una baja considerable en la tasa de desocupación en el país. Esta se ubicó en 8,8%.

La revelación del informe dejó un dato que a muchos sorprendió, dado que la cifra de desempleo registrada fue la más baja para un mes de marzo, que se ha tomado, desde que el Dane estudia esta información en 2001.

Piedad Udinola, directora del Dane, presentó el más reciente informe de mercado laboral para marzo. Foto: COLPRENSA

Una de las dudas que surgen a partir del informe es la que respecta a cuáles son las ramas de actividad que aportaron más empleos y las que también restaron puestos de trabajo.

El informe detalló que el sector de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana fue el sector que más tuvo crecimiento en tema de puestos de trabajo, aportando unos 369.000 nuevos. Esto representó una participación del 1,6 p.p. sobre la cifra total.

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En segundo lugar estuvieron las actividades financieras y de seguros, que registró 239.000 nuevos empleos. La cifra tuvo una contribución de 1,0 puntos porcentuales. En tercer lugar se ubicó el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, con 125.000 puestos nuevos y una contribución de 0,5 puntos porcentuales.

Las actividades financieras y de seguros se consolidaron como uno de los motores del empleo, con un aporte de 239.000 nuevos trabajos. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico - API

Si se analiza el contraste de las cifras y los empleos que más se perdieron, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca es el que figura como el principal con más pérdidas de puestos de trabajo, con una baja de 242.000 puestos.

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Luego se ubicó el de industrias manufactureras, que registró una baja de 166.000 puestos de trabajo y un aporte a la cifra de -0,7%. Finalmente, en tercer lugar está el de información y comunicaciones, que registró una baja de 4.000 puestos de trabajo y un aporte de 0,0 puntos.

La tasa de desempleo en Colombia cayó a 8,8% en marzo de 2026, la más baja registrada para ese mes desde 2001. Foto: Adobe Stock