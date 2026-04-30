Se venía ventilando que la junta directiva de la petrolera estatal Ecopetrol podría cambiar, teniendo en cuenta los mensajes enviados por el presidente Gustavo Petro, cuando el equipo directivo tomó la decisión de apartar a Ricardo Roa de la entidad, aprobándole una licencia no remunerada y unas vacaciones forzosas en medio de su compleja situación jurídica.

Presidente Petro habría solicitado la salida de un integrante de la junta de Ecopetrol que él nombró

El mandatario dijo en su momento: “Los miembros que delegué en la junta, y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente a Ricardo Roa. Les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical de que los gringos buscan sacarlo”.

Este 30 de abril, luego de finalizar la reunión de la junta del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se convocará a una junta extraordinaria de Ecopetrol y uno de los puntos de la agenda será ajustar el equipo directivo, afirmó el funcionario.

Gustavo Petro había hablado de posibles cambios en la junta directiva de Ecopetrol tras apartar a Ricardo Roa de la petrolera. Foto: SEMANA

¿Será fácil hacer cambios?

La junta directiva de Ecopetrol está integrada por nueve miembros; varios estaban alineados con la posición del Gobierno en materia de manejo de la política de hidrocarburos y el rechazo a la extracción con fracking.

Del equipo directivo hacen parte:

Ángela María Robledo Gómez , su presidenta, quien figura como miembro independiente por las normas del gobierno corporativo, pero que es puesta por el mandatario.

, su presidenta, quien figura como miembro independiente por las normas del gobierno corporativo, pero que es puesta por el mandatario. Leidy Carolina Arias , también registrada como independiente, posición que cambia después de un año de estar en la junta.

, también registrada como independiente, posición que cambia después de un año de estar en la junta. Juan Gonzalo Castaño Valderrama: (no independiente), también postulado por el Gobierno, sería uno de los que podría entrar en capilla para ser cambiado, según fuentes cercanas al gobierno corporativo de la petrolera. De hecho, es el único que podría tocar, toda vez que lo postuló.

Los alineados con el Gobierno

También hace parte de la junta Hildebrando Vélez Galeano, no independiente. Es el padre de la exministra Irene Vélez y muy cercano a los afectos de Petro.

Es la misma situación de Lilia Tatiana Roa Avendaño, miembro no independiente del equipo directivo y gran amiga de Hildebrando Vélez.

Otro de los integrantes es Alberto José Merlano Alcocer, quien actualmente figura como no independiente y, de quien se ha dicho, sería pariente de la primera dama Verónica Alcocer.

Cesar Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera. Foto: Tomada de redes.

No tan alineado, pero está seguro

El miembro de la junta que llegó en representación de los trabajadores, exintegrante de la USO, el sindicato más poderoso de la petrolera, es César Eduardo Loza Arenas, quien, pese a haber mostrado diferencia de criterios con el Gobierno, no podría estar entre los reemplazados por haber sido elegido para la posición en la junta.

Por presiones

Hay dos candidatos que podrían salir de la junta, pero por presiones a quien debe nominarlos.

Es el caso de Ricardo Rodríguez Yee. Figura como miembro independiente, pero fue puesto en la junta en representación de las regiones productoras de hidrocarburos, las cuales serían las que podrían recibir la presión para removerlo.

Luis Felipe Henao, quien fue puesto en el equipo directivo por los accionistas minoritarios, entre los que están principalmente los fondos de pensiones, también podría ser otro nombre en la lista de los que el Gobierno quiere cambiar. Para ello, tendría que ejercer presión para que postularan un nuevo representante.

Luis Felipe Henao, integrante de la junta directiva de Ecopetrol. Foto: Ecopetrol / Youtube

Otros puntos en la agenda podrían estar en el visor del ministro de Hacienda, quien, como representante del Gobierno, tiene las mayorías accionarias, por lo tanto, su voto es casi que la última palabra.

Lo cierto es que, de haber una nueva junta, quedaría abierta la ventana para un cambio también en la presidencia (e), decisión que recaería en el equipo directivo que, al parecer, el Gobierno busca controlar.