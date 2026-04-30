Dólar terminó más caro este jueves en Colombia: precio oficial del 30 de abril

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio de $ 3.640. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 30 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.640, lo que significó un incremento de $ 19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.621.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 20, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.620.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.656, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.615. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.638.

Desempleo se ubicó en 8,8 % durante marzo del 2026: la más baja desde 2001, pero impulsada por el trabajo por cuenta propia

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.274 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 780,50.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,95 % llegando a las 97,890 unidades.

Las variaciones del dólar impactan sectores como importaciones, combustibles y comercio exterior. Foto: Banco Unión

La actividad industrial de China crece en abril a pesar de la guerra en Oriente Medio

La actividad industrial de China creció por segundo mes consecutivo en abril, según datos oficiales publicados este jueves, lo que evidencia su fortaleza pese al aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el transporte marítimo por la guerra en Oriente Medio.

El índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, se situó en 50,3 puntos en abril, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), por encima de la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

Esa cifra se redujo desde los 50,4 de marzo, pero superó la previsión de 50,1 de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg a economistas.

En medio de tensiones globales y locales, el dólar abre más barato hoy miércoles en Colombia

La segunda economía más grande del mundo ha estado lidiando en los últimos años con una desaceleración de la demanda interna y la inversión, lo que ha lastrado a su vasto sector manufacturero.

La cifra de marzo fue la más alta en un año, tras una contracción de la actividad manufacturera en 10 de los 11 meses anteriores.

Las estadísticas de abril mostraron que la producción económica “mantuvo la expansión”, mientras que la manufactura “siguió mostrando una tendencia positiva”, según el estadístico de la ONE, Huo Lihui.

La actividad industrial de China crece en abril a pesar de la guerra en Oriente Medio. Foto: 123 RF

Hubo una fuerte demanda de equipos eléctricos y de tecnología, pero una actividad de mercado más débil en el procesamiento de petróleo y carbón, dijo el funcionario en un comunicado.

Sin embargo, los fabricantes se enfrentaron a mayores costos debido al aumento significativo de los precios de las materias primas, particularmente en los sectores energético y químico, señaló Huo.